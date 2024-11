El millonario regalo de L-Gante a Tamara Báez que destrabó el romántico viaje con Wanda Nara

Según contó Majo Martino en el ciclo Mañanísima, El Trece, la madre de Jamaica recibió un importantísimo presente del cantante unos días antes de que él viaje a Brasil con su hija y su nueva pareja.

Tamara Báez y Jamaica.jpg

“Se fueron a Río de Janeiro, la pasaron increíble. Wanda estuvo con Jamaica. Se los vio unidos, como si fuesen una familia... ¿Sabés por qué Tamara lo dejó? Es algo que no se sabe”, comentó la panelista.

Y luego contó cuál habría sido el millonario regalo que le hizo L-Gante a su ex Tamara Báez: una casa.

Si bien Elian no le habría comprado una vivienda a su ex exclusivamente por el viaje con Wanda, este buen gesto que tuvo habría calmado los ánimos entre los dos y Tamara no habría puesto objeciones para que su hija viaje con ellos.

“L-Gante le regaló una casa hace poquito, antes de irse de viaje. No fue por esto, no fue por el viaje, pero le regaló una casa, entonces como que está mansa”, precisó la panelista.

Wanda Nara, Lgante y Jamaica.jpeg

En Turquía se cansaron de Wanda Nara y dieron detalles alarmantes en los diarios por lo sucedido con Icardi

La separación de Wanda Nara de Mauro Icardi y la relación con L-Gante que blanqueó la mediática generó un gran revuelo a nivel local y en el exterior, principalmente en Turquía, ya que el futbolista es figura del popular club Galatasaray.

En este sentido, los diarios turcos se hicieron eco del romance de la conductora con el cantante de cumbia 420 y la destrozaron. Incluso, llegó a ser tema importante de portada.

El portal TN Show compartió imágenes de dos medios distintos de Estambul donde el tema Wanda, Icardi y L-Gante fue elegido para su portada.

wanda nara en diarios de turquia 2.jpg

En uno de ellos aparece la imagen de Mauro y en el título el nombre de Wanda, mientras que en el otro se ve la imagen de Wanda con L-Gante recostados en la cama, cuando filmaron en 2022 el videoclip El último romántico, y al lado otra de ella con Icardi cuando aún eran pareja.

"Su nombre es Wanda", apunta directo uno de los ejemplares. Mientras que el otro medio marca como una "telenovela" el escándalo amoroso.

Los medios de ese país dejaron muy mal parada a la conductora en el escándalo después de que hizo público su romance con L-Gante, con quien compartió unos días románticos en las playas de Brasil.

Lo que está claro es que en Turquía los medios tomaron partido en favor del futbolista, quien se encuentra en la Argentina tras sufrir la rotura y daño de menisco en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.