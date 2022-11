El novio de Julieta de Gran Hermano 2022 rompió el silencio y apuntó contra todos

“Fue una de las primeras cosas que hablé con Juli, ella es la única que entró con novio a la casa y era obvio que le iban a poner a alguien para juntarla. Es lo que vende, la chica linda y el chico fachero”, aseguró.

“Es un mensaje medio feo el que están dando como sociedad. Se quejan de que el amor ya no existe pero incentivan masivamente a una infidelidad pública y la idealizan”, cuestionó a los seguidores del reality de Telefe.

“No me quiero comer la peli, pero entiendo el morbo y la idealización de la gente como puede pasar en una serie, pero está bueno tener en cuenta la parte humana. Y vuelvo a repetir por última vez, no lo digo por mí porque a mí no me afecta en nada”, dijo.

“Es mi novia y confío en ella, no me cambia en nada porque cuando termine todo van a cerrar todos la boca. Por suerte tenemos amor sano, lindo, bueno, y es una persona hermosa y nunca haría nada de las cosas nefastas que ustedes en su mente quieren que haga. No sean envidiosos, el amor existe”, cerró.

Desde que empezó Gran Hermano 2022 (Telefe), dos que se estuvieron coqueteando son Julieta Poggio y Marcos Ginocchio. Sin embargo, el vínculo no avanzó a mayores porque la rubia anunció que había dejado a un novio fuera de la casa y es fiel.

Pero, día a día los acercamientos son más notables, incluso los fans del ciclo ya quieren que haya un avance. Pese a que están shippeados, Julieta sigue firme a no querer saber nada. En la última gala recopilaron los momentos que -pese a su negativa- ella busca al hermanito.

El informe lo pusieron al aire mientras en el estudio estaba el novio de la participante. Las primeras charlas dieron paso a una candente complicidad que incluyó palabras al oído, bailes, abrazos, caricias y demás.

El joven estuvo allí viendo todo con cara de pocos amigos, y es así como quien ve todo hace una seña con mano al cuello, dando a entender que tarde o temprano, pasará algo que a este muchacho no le guste.