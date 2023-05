El nuevo tatuaje de Rodrigo De Paul confirmaría la propuesta de casamiento a Tini Stoessel

Rodri de Paul tatuaje.jpg

“Es la fecha del compromiso, creería”, escribió un internauta. “Rodrigo se tatuó la fecha 06-05, el mismo día que subió una publicación con estas fotos de Tini en Ibiza”, opinó otra.

A principios de mayo, la pareja compartió románticas imágenes en sus redes sociales, donde el mediocampista del Atlético de Madrid las acompañó con un texto que decía: "Mi (emoticón de corazón negro)", como descripción del posteo. Stoessel comentó la publicación y escribió "Hermoso que sos".

Se estimó que detrás de esas espectaculares fotos habría una historia todavía más romántica. El futbolista le habría propuesto casamiento a la artista y ella habría aceptado sin dudarlo, según habían comentado allegados de Rodrigo a Clarín.

Tini y De Paul.jpg

El momento tenso que se vivió entre Camila Homs y Jujuy Jiménez por Rodrigo de Paul: "Me jode"

Este lunes, Camila Homs estuvo en el programa Mandale Fruta, que se emite en el canal de República Z en YouTube. En el ciclo, Sofía Jujuy Jiménez le preguntó por su escandalosa separación de Rodrigo de Paul.

“¿Limpiaste fotos de tu ex?”, indagó la modelo. La invitada no ocultó su incomodidad y, con muchísima sinceridad, aclaró: "Me jode que me sigan preguntando por él".

De todos modos, la ex de De Paul reveló que efectivamente borró los posteos que tenían juntos. "Las fotos ya las había limpiado", comentó.

Embed

Además, Camila Homs advirtió que esta en un momento de su vida que desea dar vuelta la página. “De mi pasado ya no quiero hablar. De lo que me pasó, no me quedo con absolutamente nada malo, saco todo lo bueno. Pasado pisado”, añadió.

La ex del jugador explicó que empezó a enfocarse en desarrollar su carrera como modelo e influencer tras la ruptura sentimental. "Yo no tenía una carrera estando afuera. Arranqué cuando volví. Me fui con 18 años. En un año y medio fue un tremendo batallón de cosas", reflexionó.