Antonella Roccuzzo embarazada de Lionel Messi: la información que vuelve a dar que hablar

Embed

Entre risas, Romina Scalora, panelista del ciclo, bromeó sobre la situación: “Sos como el ginecólogo, aparecés y le preguntás”. A lo que De Brito respondió con ironía: “Claro, Messi debe estar en el club a esta hora, pero Antonella me contestó recién”.

Cómo nacieron los rumores de embarazo de Antonella Roccuzzo

No son nuevos los rumores que afirmaban que Antonella Roccuzzo está embarazada de Lionel Messi. Las redes sociales, en este caso, cumplieron un papel fundamental ya que allí se originó. Luego, se replicó por parte de distintos periodistas.

En febrero de 2025, después de que los usuarios avivaron la llama, la panelista Naiara Vecchio desmintió los rumores de crisis de pajera y aseguró que estaban en busca de un embarazo.“Estuve cerca de la familia Messi, en Rosario. Y decimos que está todo bien entre ellos (porque una vidente que dijo que estuvieron en crisis). A mí me comentan que estuvieron muy bien”, lanzó.

“En cuanto a Lionel y Antonela Roccuzzo, yo hablé con gente de su círculo íntimo y me dijeron que están súper bien, e incluso ellos siguen buscando la nena”, añadió.

No obstante, en la conversación que tuvo con el conductor de LAM (América TV) en aquel momento, lo desmintió rotundamente.