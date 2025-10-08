A24.com

Antonella Roccuzzo embarazada de Lionel Messi: la información que vuelve a dar que hablar

Antonella Roccuzzo rompió el silencio en un diálogo con Ángel de Brito y respondió a la noticia que, una vez más, volvió a viralizarse.

8 oct 2025, 18:32
Antonella Roccuzzo enfrentó los rumores de embarazo con Lionel Messi y, en una charla con Ángel de Brito, reveló si es verdad o no.

La empresaria salió a aclarar los rumores y dejó en claro que no está esperando un hijo con el mejor futbolista del mundo. Cabe recordar que no es la primera vez que circula información de este tipo sobre la pareja, por lo que, con cierto hartazgo, decidió intervenir para poner fin a las especulaciones.

“Antonella me contestó recién. Me puso: ‘Hola, Ángel, ¿cómo estás? No sé por qué siguen con eso'", comunicó el periodista en Bondi Live.

Además, recordó que había tenido uana conversación hace un año y que en la misma, Antonella brindó la misma respuesta: "Estaba viendo el chat anterior con ella y me contestó lo mismo'”

Entre risas, Romina Scalora, panelista del ciclo, bromeó sobre la situación: “Sos como el ginecólogo, aparecés y le preguntás. A lo que De Brito respondió con ironía: “Claro, Messi debe estar en el club a esta hora, pero Antonella me contestó recién”.

Cómo nacieron los rumores de embarazo de Antonella Roccuzzo

No son nuevos los rumores que afirmaban que Antonella Roccuzzo está embarazada de Lionel Messi. Las redes sociales, en este caso, cumplieron un papel fundamental ya que allí se originó. Luego, se replicó por parte de distintos periodistas.

En febrero de 2025, después de que los usuarios avivaron la llama, la panelista Naiara Vecchio desmintió los rumores de crisis de pajera y aseguró que estaban en busca de un embarazo.“Estuve cerca de la familia Messi, en Rosario. Y decimos que está todo bien entre ellos (porque una vidente que dijo que estuvieron en crisis). A mí me comentan que estuvieron muy bien”, lanzó.

“En cuanto a Lionel y Antonela Roccuzzo, yo hablé con gente de su círculo íntimo y me dijeron que están súper bien, e incluso ellos siguen buscando la nena”, añadió.

No obstante, en la conversación que tuvo con el conductor de LAM (América TV) en aquel momento, lo desmintió rotundamente.

