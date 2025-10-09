Se filtró el pedido especial que Thiago Medina le hizo a Daniela Celis y que cambiará su relación para siempre

Embed

Al tiempo que dejó en claro tras la chicana de Trezeguet, que mencionó a la Tana Fenocchio -con que Thiago reconoció haber tenido un fugaz romance tras la separación de Daniela-: "Él ama a Dani, a veces pasan estas cosas y a uno le nace el amor... querer casarse con ella y estar con ella".

Así las cosas, Gastón no dudó en repreguntar si ya tenía pensado hacerle la propuesta a Celis, frente a lo que Romina lo sorprendió por completo al revelar una verdadera bomba. "¡Ya se lo propuso! Estaba en terapia y le dijo casate conmigo", contó con una enorme sonrisa de felicidad al ver que la reconciliación de la parejita parece un hecho.

Y si bien Uhrig evitó contar cuál fue la respuesta de Daniela, aunque por su expresión podría suponerse que habría dicho que sí, detalló cómo fue que le hizo el pedido formal de casamiento. "Se despertó, vio a las nenas y al día siguiente le dijo que se quería casar con Dani. Ella lo ama a él, se aman los dos", confió.

Por último, Romina Uhrig confirmó que los chicos se reconciliaron durante la internación de él, así como también anunció que al salir del hospital este jueves Thiago irá a vivir a la casa de Daniela Celis junto a con sus gemelas, la misma que hasta el momento de la separación había sido el hogar familiar... que parece ¡volverá a serlo!

Cuándo recibió el alta médica Thiago Medina luego de 28 días internado en terapia intensiva

En la mañana de este jueves 9 de octubre, luego de casi un mes internado en terapia intensiva tras el grave accidente vial que sufrió en la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno, Thiago Medina finalmente recibió el alta médica. La noticia fue confirmada por su pareja, Daniela Celis, quien se mantuvo pendiente de su evolución y no se despegó un minuto desde el primer momento a pesar de que por entonces estaban separados.

Desde que se conoció el accidente que puso en riesgo la vida del padre de sus hijas, Laia y Aimé, Celis no se movió de su lado y estuvo acompañándolo en su recuperación. Y fiel a su costumbre de compartir con sus seguidores los momentos más importantes, fue a través de sus historias de Instagram donde comunicó la esperada novedad a sus 2,5 millones de seguidores.

“¡Llegó el día tan esperado! ¡Esto es gracias a ustedes! A cada profesional, al cielo, y a todos los que enviaron fuerzas y energías. Y con mucha emoción, lágrimas en los ojos, piel de pollo, les queremos contar que...”, escribió la ex Gran Hermano en el primero de los dos posteos que rápidamente se viralizaron.

En una segunda publicación, Pestañela difundió el parte médico oficial que confirmaba el alta de Thiago para este mediodía y detallaba cómo continuará su recuperación física en los próximos días.

El comunicado, emitido por el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, anunció: “El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informa, a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, que tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el paciente Thiago Medina será dado de alta médica en el día de la fecha”.

A continuación, precisó: “El alta se concretará a las 12:30 horas, por la puerta principal del hospital ubicada en Avenida Libertador 710, Moreno”.

El parte médico también destacó: “Con un pleno acceso al derecho a la salud, el paciente completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería”.

Por último, el comunicado concluyó con palabras de reconocimiento: “El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires agradece el compromiso y el trabajo coordinado de todos los equipos de salud bonaerenses que intervinieron en su atención, garantizándole contención y cuidados que le permitirán continuar su recuperación extrahospitalaria”.

Emocionada, Daniela Celis acompañó la publicación con mensajes de agradecimiento y alegría, reflejando el alivio compartido por todos los que siguieron de cerca la evolución de Thiago Medina, tras semanas de incertidumbre y preocupación.