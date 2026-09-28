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El pedido de Justicia de la familia de Huguito Flores a tres años de su trágica muerte: "No sabemos nada"

La familia de Huguito Flores estuvo en el programa Pasión de sábado y solicitaron el avance del juicio por la muerte del cantante en septiembre de 2023.

28 sept 2026, 11:00
El pedido de Justicia de la familia de Huguito Flores a tres años de su trágica muerte: No sabemos nada

El pedido de Justicia de la familia de Huguito Flores a tres años de su trágica muerte: "No sabemos nada"

El pedido de Justicia de la familia de Huguito Flores a tres años de su trágica muerte: No sabemos nada

El pedido de Justicia de la familia de Huguito Flores a tres años de su trágica muerte: "No sabemos nada"

El cantante Huguito Flores murió en la noche del 20 de septiembre de 2023 en un trágico accidente en la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Garza, en Santiago del Estero.

Además del reconocido cantante de guaracha fallecieron su esposa Carina Enríquez y su cuñado, Rubén Enríquez. La causa fue elevada a juicio oral y público y hay un único imputado, el conductor del camión con el cual impactó Flores, quien permanece en libertad tras el pago de una fianza y cumplir ciertos requisitos a la espera del comienzo del juicio.

Lo cierto es que el sábado en Pasión de sábado (América TV) la familia del artista se hizo presente en el estudio en un emotivo homenaje con la banda que lideró Hugito Flores y también se pidió Justicia por la muerte del cantante, que fue despedido una multitud en la provincia de Santiago del Estero.

"Gracias por esta emoción, acercarse y permitirnos poder seguir recordando a Huguito como él le hubiera gustado, era una persona carismática, buen tipo y laburador", dijo la conductora Marcela Baños.

El dolor de la familia de Huguito Flores y el pedido de Justicia a tres años de la muerte del cantante

Elsa Juárez, madre de Huguito Flores, explicó conmovida por la especial fecha que se cumplió a tres años de la muerte del cantante: "Quiero Justicia para mi hijo, para Carina y para Rubén. Van tres años y nosotros no sabemos nada, es un dolor muy grande".

"Yo me duermo tranquila y estoy tranquila porque sé que él está y mi marido también. Muchísimas gracias a toda la gente por los homenajes, sé lo que han querido a mi hijo", continuó entre lágrimas.

En tanto, los familiares más cercanos del cantante explicaron: "Es muy difícil y triste pasar por todo esto y siempre lo estamos viendo todos los días en redes sociales entonces es como que siempre nos va motivando más y creo que él siempre nos está dando fuerzas".

"Agradecida a los fanáticos porque esta fecha golpean fuerte y el cariño que recibimos siempre de todos ayuda un montón. Estamos todos unidos", siguieron.

Y reiteraron su pedido de que se acelere el inicio del juicio: "Son muchas sensaciones de tristeza y a la vez recordarlo con su música. Ya van tres años del accidente y esperemos que tengamos novedades pronto del juicio que se viene y que esto sea un puntapié para que se aceleren las cosas", indicaron.

     

 

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