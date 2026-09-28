El pedido de Justicia de la familia de Huguito Flores a tres años de su trágica muerte: "No sabemos nada"

El dolor de la familia de Huguito Flores y el pedido de Justicia a tres años de la muerte del cantante

Elsa Juárez, madre de Huguito Flores, explicó conmovida por la especial fecha que se cumplió a tres años de la muerte del cantante: "Quiero Justicia para mi hijo, para Carina y para Rubén. Van tres años y nosotros no sabemos nada, es un dolor muy grande".

"Yo me duermo tranquila y estoy tranquila porque sé que él está y mi marido también. Muchísimas gracias a toda la gente por los homenajes, sé lo que han querido a mi hijo", continuó entre lágrimas.

En tanto, los familiares más cercanos del cantante explicaron: "Es muy difícil y triste pasar por todo esto y siempre lo estamos viendo todos los días en redes sociales entonces es como que siempre nos va motivando más y creo que él siempre nos está dando fuerzas".

"Agradecida a los fanáticos porque esta fecha golpean fuerte y el cariño que recibimos siempre de todos ayuda un montón. Estamos todos unidos", siguieron.

Y reiteraron su pedido de que se acelere el inicio del juicio: "Son muchas sensaciones de tristeza y a la vez recordarlo con su música. Ya van tres años del accidente y esperemos que tengamos novedades pronto del juicio que se viene y que esto sea un puntapié para que se aceleren las cosas", indicaron.