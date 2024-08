El picante comentario de la novia de Martín Ku sobre la infidelidad de Nicolás Grosman

"Chino, yo opinó que Mari se quede en el stream de Los Bro fija", deslizó Flor antes de terminar la charla con sus ex compañeros.

Acto seguido, la novia de Martín le respondió y disparó: "Sí, y lo reemplazo al desgraciado". " No, bueno, para", la frenó el Chino descolocado por el comentario contra su amigo.

"Este stream necesita una energía femenina como la de Mari", concluyó Flor mientras Mari asentía desde el estudio y el Negro Onty daba su aprobación.

Embed

La dura reacción de Florencia Regidor ante los chats privados que filtró Nicolás Grosman: "Una mentira"

Luego de que Florencia Regidor confirmara este fin de semana que su relación con Nicolás Grosman terminó por un infidelidad, el finalista de Gran Hermano decidió enfrentar los hechos exponiendo un chat privado entre ambos para justificar su accionar.

Sin embargo, minutos después la joven decidió recoger el guante y respondió a su comunicado con un letal descargo en sus historias de Instagram. "No solo se escapa, sino que expone chats privados", escribió.

Luego, más filosa que nunca, continuó: "Nada más triste que la decepción. Porque es eso, no estoy enojada, estoy decepcionada. Desde el jueves a la tarde, yo estando en Bariloche, empecé a notar y la gente me contaba situación en las que claramente se notaba algo entre ellos".

"Por eso, yo LLORANDO, le puse todos esos mensajes, porque realmente no daba más. Me dijo que cuando llegue a Uruguay íbamos a hablar. Claramente ahí, como se vio en mis redes, me dijo que amaba como si nada. Todo una mentira. No solo una mentira, una falta de respeto", relató.

"Tuve que soportar que se rían de mi, contándose lo que había pasado en la misma mesa en la que estábamos todos cenando. Yo siempre pedí sinceridad, y siempre di lugar a que me fuera sincero. Me dijo que no supo manejar las cosas, yo lo entendí y valoré que me lo haya admitido", expresó.

Y concluyó: "Respete y tome su perdón, pero sin intentar seguir apostando a una relación donde la confianza está perdida. Tengo pruebas de lo que digo. No expondría chats privados con alguien que quise tanto, sigo manteniendo mi respeto. Repito, no es enojo, es una completa decepción".