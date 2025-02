El picante cruce entre Virginia Demo y Petrona en la tribuna de Gran Hermano 2024: "Es una señora machista"

"Como mujer... no me gusta. Si fuese mi hija, le habría puesto límites. Es una niña caprichosa", siguió polémica la tucuma. Como si esto fuera poco, Giuliano, quien también estaba en la tribuna, acotó: "Hay un montón de cosas más".

Inmediatamente, Virginia la ubicó y le dijo: "Me pareció un comentario de una señora machista. Porque siempre se culpa a la mujer y no al hombre. Le echa la culpa a Chiara y no a Nano".

"Debe tener algún problema con los hombres, porque si yo defiendo a los hombres es por algo. Si él puso los ojos en Jeni y no en ella, qué problema tiene con él. Él fue el que eligió", le respondió Petrona filosa.

"¿Chiara hizo las cosas de prepo o él se prestó para hacerlo? Entonces es también él", remarcó Virginia.

Embed

La contundente opinión de Sopa sobre la elección de Chiara en el repechaje de Gran Hermano 2024: "Ella..."

Este miércoles, la última eliminada de Gran Hermano 2024 (Telefe), Sofía 'Sopa' Buscio, estuvo como invitada en LAM (América TV) y se refirió a la elección de Chiara Mancuso en el repechaje entre Giuliano Vaschetto y Renato Rossini.

"Fue una revolución en la casa de Gran Hermano, con una mujer que se convirtió en la heroína de la noche, Chiara. Cuando se vio ante esa disyuntiva de tener que elegir si su "ex" o Renato, su amigo, entre a la casa, eligió para mí muy bien. ¿Cómo lo viste?", le comentó al angelita Laura Ubfal.

"Si hubiese elegido a Nano era elegir otra vez pasarla mal, estar en situaciones de incomodidad, porque ella estaba mal en la casa. Y le vino bien e hizo bien que Nano se vaya. Es la realidad", sostuvo Sopa.

"En un momento dudé, pensé que lo iba a elegir, pero no podía optar por él", remarcó.

"¿Te sorprendió la decisión?", le consultó otra de las angelitas. "No, me sorprendió que haya habido un empate, pero la decisión de Chiara me pareció épica", afirmó la exparticipante del reality.