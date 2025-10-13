A24.com

NO VA MÁS

Una ex Gran Hermano confirmó que se separó y expuso las peores cosas de su ex

Una ex participante de Gran Hermano anunció que se separó y sorprendió al ventilar pormenores de lo que fue la relación.

13 oct 2025, 17:24
Las señales estaban a la vista desde el principio, pero nadie pudo frenarla. Cuando Gabriela Gianatassio, ex participante de Gran Hermano, comenzó su relación con el streamer Oki, las redes se llenaron de advertencias. Muchos usuarios le escribieron que se alejara antes de sufrir y le insistieron en que evitara un mal trago. A pesar de los comentarios, ella eligió seguir adelante, convencida de que el vínculo podía funcionar. Con el paso de las semanas, sin embargo, todo cambió y la historia terminó incluso peor de lo que algunos anticipaban: no solo se separó, sino que además tomó la determinación de irse del país.

Según su entorno, la ruptura estuvo motivada por comportamientos del joven que la desilusionaron profundamente. La decepción fue tan grande que Gabriela decidió hacer las valijas e instalarse en Europa. Cuentan que atraviesa un bajón anímico importante y que la idea de marcharse surgió como una manera de recomenzar lejos de la exposición y de los conflictos que se generaron alrededor de su relación con Oki.

En una charla pública, y fiel a ese portuñol que la caracteriza, relató parte del recorrido sentimental que la llevó a este presente. “Estuve con un chico que me re gustó. Y yo estaba en mi mejor momento en ese tiempo. Con Oki yo ya sabía como era, y ya me esperaba lo que podía venir. Con el anterior fui muy genuina y el chico me rompió el corazón básicamente”, contó para contextualizar cómo había llegado a ese vínculo. También recordó sus primeros pasos como figura de redes: “Yo era muy nueva en las redes, no sabía grabar ni un ficking video, tenía que hacer publicidad y me ponía re ansiosa. Era mucha información en mi cabeza, por eso estuve un poco borrada todo ese tiempo. Aparte todos decían que había dejado de estudiar como si supieran, y yo no estaba en mi eje pero nadie conocía eso. Entonces cuando empecé con Oki me hizo muy bien a mi corazón. Me dio mucho amor y mucho cariño, fuimos re compañeros y yo estuve contenta”.

Con el tiempo, esa etapa inicial se fue desgastando. “Pero bueno empezaron a pasar cosas que no me estaban gustando, y yo no soy una viajera. Yo les decía ‘traquilos, no me subestimen’. Yo no soy ninguna boluda. Cuando me hizo bien estuve con él, y cuando las cosas no me gustaron lo dejé. Sencillo. Pero me hizo bien y siento que estoy volviendo a brillar. Ahora me voy a Europa, conseguí alto canje. Voy a pasar mi cumpleaños a París el 5 de noviembre, voy a conocer Italia, voy a estudiar inglés. Estuve triste pero ahora estoy bien, así soy”, completó sobre sus planes y su decisión de poner fin a la relación.

Oki, por su parte, también se expresó aunque con menos precisión. “uhhh, qué digo... está todo bien con la Gabi, solo que bueno... nada, no sé, no sé qué decir. No pasó nada malo y no quiero hacer públicas cosas privadas, está todo bien. No la cagué, hubo una confusión, pero no quiero contar porque después ella sale a decir... Cortamos, qué se yo, raro... estaba un poco quiste el corazoncito por la situación, pero no sé. Siempre las mejores cosas las hecho a perder, pero bueno. Yo no borro nada, mi instagram es una biografía literalmente de toda mi carrera, para que la gente vea todo”, explicó cuando le preguntaron por la separación.

Con la relación terminada y los ánimos golpeados, Gabriela ya puso la mirada en otro destino. Su salida de Argentina parece inminente y su intención es comenzar una nueva etapa lejos del ruido que dejó este romance fallido.

¿Quién la ex Gran Hermano Gabriela Gianatassio?

Gabriela Gianatassio se hizo conocida en Argentina gracias a su participación en la edición 2025 de Gran Hermano. Nació en Brasil pero vive hace años en el país, al punto de afirmar que se siente “más argentina que brasileña”. Tiene 28 años y, antes de saltar a la televisión, ya se movía en redes como influencer. Su forma de expresarse, mezcla de portugués y español, llamó rápidamente la atención del público durante su paso por el reality.

Además de su perfil mediático, Gabriela estaba estudiando medicina al momento de ingresar a la casa. Esa combinación entre su historia personal, su presencia en redes y su carácter extrovertido la convirtieron en una figura popular entre los seguidores del programa. Tras su salida, continuó activa en medios digitales y aprovechó la exposición que le dio el ciclo para potenciar su imagen pública.

     

 

