Una ex Gran Hermano confirmó que se separó y expuso las peores cosas de su ex

Oki, por su parte, también se expresó aunque con menos precisión. “uhhh, qué digo... está todo bien con la Gabi, solo que bueno... nada, no sé, no sé qué decir. No pasó nada malo y no quiero hacer públicas cosas privadas, está todo bien. No la cagué, hubo una confusión, pero no quiero contar porque después ella sale a decir... Cortamos, qué se yo, raro... estaba un poco quiste el corazoncito por la situación, pero no sé. Siempre las mejores cosas las hecho a perder, pero bueno. Yo no borro nada, mi instagram es una biografía literalmente de toda mi carrera, para que la gente vea todo”, explicó cuando le preguntaron por la separación.

Con la relación terminada y los ánimos golpeados, Gabriela ya puso la mirada en otro destino. Su salida de Argentina parece inminente y su intención es comenzar una nueva etapa lejos del ruido que dejó este romance fallido.

Embed

¿Quién la ex Gran Hermano Gabriela Gianatassio?

Gabriela Gianatassio se hizo conocida en Argentina gracias a su participación en la edición 2025 de Gran Hermano. Nació en Brasil pero vive hace años en el país, al punto de afirmar que se siente “más argentina que brasileña”. Tiene 28 años y, antes de saltar a la televisión, ya se movía en redes como influencer. Su forma de expresarse, mezcla de portugués y español, llamó rápidamente la atención del público durante su paso por el reality.

Además de su perfil mediático, Gabriela estaba estudiando medicina al momento de ingresar a la casa. Esa combinación entre su historia personal, su presencia en redes y su carácter extrovertido la convirtieron en una figura popular entre los seguidores del programa. Tras su salida, continuó activa en medios digitales y aprovechó la exposición que le dio el ciclo para potenciar su imagen pública.