El picante mensaje que Cande Lecce, la amante de Mauro Icardi, le envió a Wanda Nara: "Me encantaría..."

Cande Lecce manifestó qué fue lo que la hizo sentir así. "A mí en todo momento me dijo que estaba separado. Y yo le creí. ¿Por qué no le voy a creer?", añadió.

La joven indicó que lamenta el mal momento que está pasando la conductora de MasterChef por la infidelidad de Mauro. "Wanda me parece divina. Si le tengo que pedir disculpas a alguien de a ella porque él me dijo que estaba solo", remarcó.

Guido Záffora reveló un mensaje que le llevó de la figura de Telefe. "Mis hijos y yo la estamos pasando muy mal", le dijo la ex vedette al panelista de Intrusos.

Tras escuchar la palabra de Wanda, Cande Lecce se solidarizó con ella. "La respeto muchísimo. Sé que no es fácil esta situación", destacó la amante de Mauro.

Al finalizar, la joven le hizo una propuesta a la conductora de MasterChef. "Me encantaría poder compartir un café, mirala a los ojos y decirle que, si tiene alguna duda, está mi teléfono a su disposición", concluyó.

En las últimas horas, y tras confirmar que está nuevamente separada, Wanda Nara rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad de Mauro Icardi con Cande Lecce.

La tercera en discordia dio la cara, primero a través de Pochis de Gossipeame, y luego ella misma a través de videos en sus redes, contando cómo fue su bizarra salida con Icardi en Buenos Aires.

En Intrusos, Guido Záffora logró que Wanda le conteste sus mensajes acerca de este nuevo escándalo con el jugador. “Me está escribiendo Wanda porque está sorprendida con todo esto”, indicó.

“Le pregunté ‘¿Wandu estás separada? No lo puedo creer, decime la verdad’”, detalló el panelista. “Me pone ‘¿Qué no podés creer? Una periodista sale diciendo que me engaña, ¿y qué pretendés que haga?’”, leyó al aire Záffora.

“Le pregunté si le creía a Pochi y me dijo ‘No tengo tiempo de ponerme a pensar y a investigar’. Y atención con esto: ‘Le creo a Mauro siempre, pero el rumor me agotó’”, agregó.

“Pero hay algo que no me cierra. Si hasta el viernes en un vivo, ninguneaba a Pochis, como diciendo ‘¿quién es esta?’ y le decía supuestamente a Mauro ‘ni la nombres porque la elevás’. Pasamos el video”, remarcó Maite Peñoñori.