El picante pedido de Virginia en Gran Hermano, enojada por la leve sanción a Bautista

E insistió en su postura: “Dejó la placa como quería y no tiene ninguna sanción. En cambio, tendría que haber quedado nominado para la semana que viene, algo”.

Ahí, Zoe agregó entre risas y ya más relajada por cómo quedó su situación en el juego por esta semana: “Bueno, no me subió a placa. Virginia, agradecé”.

A lo que Virginia respondió con firmeza: “No, eso sí está perfecto, pero lo tendrían que haber sancionado”. Y Zoe concluyó: “Igual lo hizo a propósito porque no quería subir a nadie ni bajar a nadie”.

Cabe recordar que la placa de nominados quedó conformada finalmente por: Darío Martínez Corti, Florencia Regidor, Nicolás Grosman, Martín Ku, Federico Manzana Farías y Mauro Dalessio.

Furia estalló contra Bautista y le declaró la guerra en Gran Hermano: "En cualquier momento lo..."

Furia y Bautista parecerían estar formando una linda amistad dentro de Gran Hermano, Telefe, pero la jugadora notó ciertas actitudes que no le gustaron y decidió declararle la guerra.

En una charla íntima con Mauro Dalessio, Furia decidió descargarse acerca de su compañero y también aprovechó para advertirle a su novio sobre lo que estaba sucediendo.

“Estoy notando mucho que el pelotu... de Bautista se mete mucho en nuestra relación, por ejemplo, hoy a la mañana. Tira comentarios de mierda, yo en la relación de él y Denisse no me meto. Dijo un comentario como, 'parecen una pareja de 80 años'. Cerrá el orto pelotu..”, comentó la entrenadora.

En eso enfatizó en como su compañero perjudicaba su juego y aseguró: “Nosotros no nos pelamos siempre y me molesta mucho que haga quedar afuera esas cosas. Y para conveniencia, ¿entendés? Eso es lo que hace, está en mood picadero que en cualquier momento lo cago a trompadas, me van a echar por pegarle a Bautista”.

“Otra de las cosas que noté, es que vine a observar a ver si estamos durmiendo acá o no. Está mirando donde está cada uno de la casa y a mí no me maneja ni me observa nadie donde estoy. Yo quiero estar en el culo del mundo, problema mío, no quiero ningún coronel”, sentenció.