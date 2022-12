El plan y las fotos de Ricky Sarkany, que bajó 7 kilos en 5 meses

Ricky, de 60 años, y su pareja caminaron por la arena de Punta y disfrutaron de una jornada a puro sol y mar, en lo que será un gran verano en ese destino turístico.

Después de un año con mucho trabajo, Sarkany y su esposa disfrutan de un momento de descanso y paz en la costa uruguaya.

Cabe recordar que Ricky Sarkany y su familia pasaron por un durísimo golpe en marzo de 2021 cuando su hija, Sofía Sarkany, falleció a los 31 años por un cáncer de útero que le había sido diagnosticado en 2018.

El fuerte posteo de la China Suárez para recordar a su amiga Sofía Sarkany

Eugenia la China Suárez no se olvida de su gran amiga Sofía Sarkany en una fecha muy especial. "Y se nos van acabando las fotos, los videos, pero tu voz y los recuerdos no se me van a olvidar jamás", precisó la actriz y cantante con fotos de las dos, el día en que hubiera cumplido 33 años.

"Mi ratón, la más buenita, te amo para siempre", cerró la China Suárez su emotivo mensaje en Instagram. Siempre presente el amor de amigas que las unía en una fecha muy especial y dolorosa para la actriz.