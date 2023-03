El Polaco y Barby Silenzi, escándalo y una nueva separación: "La mentira destruye"

image.png

Guido Záffora contó que se comunicó con El Polaco y esquivó pronunciarse de forma categórica sobre la relación con la bailarina: "Me escribe El Polaco y me dice que no tiene idea por qué Barbi subió este mensaje".

Karina Iavícoli puso en duda la seriedad de la noticia, ante las constantes idas y vueltas de la pareja en el último tiempo. "Nunca terminamos de saber si es verdad lo que dicen", acotó.

Al finalizar, en el ciclo de Flor de la V confirmaron un dato clave sobre el vínculo de El Polaco y Silenzi: ella lo dejó de seguir en Instagram, lo que marcaría una clara señal de cómo están las cosas entre ellos.

El video de la China Suárez y El Polaco con un fuerte gesto al final

En octubre se conoció el caliente video clip de Wanda Nara y L-Gante en la canción El último romántico que tuvo mucha repercusión en los medios.

Tras los pasos de la botinera, quien fue protagonista de un video musical fue la China Suárez, que fue la figura que eligió El Polaco para su nuevo corte, Ya no quiero verte.

La actriz participó del video que se estrenó hace unas horas donde hubo mucho baile, abrazos y un gesto muy particular sobre el final de la novia de Rusherking con su mano: el conocido fuck you.

El tema fue grabado en julio en los estudios Leslie Records y en la letra se demuestra que ella ya no quiere saber nada con él.

“Papi buena suerte, ahora no te quiero, ahora si me quieres, desde que te fuiste ha cambiado mi suerte, baby: ya no quiero verte”, finaliza con un contundente gesto a cámara.

Este año, la China Suárez decidió volver a los estudios de grabación y dedicarse también a su otra pasión: el canto. Ya participó de Lo que dicen de mí de Santiago Celli, y luego incursionó en el video Perfecta, de su novio junto a Dread Mar I.