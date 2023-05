Lola Latorre muy preocupada por el diagnóstico que recibió tras sus dolores estomacales

Embed

La joven, además, explicó sobre el examen médico en sí: "Te dan para hacerse un buche como si estuvieses en el dentista. Una vez que hacés eso empezás a soplar por tres horas en un tubo que tiene una maquinita, no sin parar, obviamente. Entrás y a la media hora tenés que volver a soplar. Esperás y volvés. Así por tres horas con esos intervalos”.

“Tuve que hacer un ayuno de 12 horas y el día previo una dieta donde no podés comer ni lácteos, ni frutas ni verduras, ni legumbres, ni gaseosa, ni alcohol. Nada de nada. El previo es fiaca porque con la dieta no podés comer nada. Solo comí huevo y proteínas, carne y pollo. Definitivamente sabré que tengo”, agregó sobre la preparación del examen.

El test SIBO revela si hay o no presencia de bacterias en el intestino delgado. En el caso de Latorre, sí, ella dio positivo. Ahora tendrá que seguir las indicaciones de su médico: dieta y tomar un medicamento para que pueda volver a tener una alimentación regular, como la de antes.

Lola Latorre 1.jpg

Los picantes tuits de Ángel de Brito y Yanina Latorre sobre el supuesto romance de La China Suárez con un hombre mayor que ella

En las últimas horas, en sus historias en Instagram, La China Suárez explotó contra Guillermo Coppola por dar a entender que ella estaba viviendo un romance con un hombre mucho mayor que ella.

"En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que que yo estaba de novia con un señor de 60 años. No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mí vida sin conocerme. Y su respuesta fue: 'No dije nada de vos porque no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal'", expresó la actriz, en referencia al representante de jugadores, que estuvo el lunes en Intrusos.

En su cuenta de Twitter, Ángel de Brito se hizo eco del descargo de La China. "¿De qué programa habla y quién era el de 60?",comentó el conductor de LAM en dicha red social.

yanina latorre tuit.jpg

"¿Cuál sería el problema de contar que alguien sale con una persona?", acotó Yanina Latorre en otra publicación. "Hoy contás bien cómo es #LAM", agregó el periodista. "Hoy no se pierdan #LAM. Tengo otra primicia", prometió la angelita.