El primer antojo de Dalma Maradona en medio de acusaciones a Mery del Cerro y Stephanie Demner

De esta manera, la mamá de Roma compartió desde sus historias de Instagram la imagen de un sándwich de jamón crudo y queso con la leyenda "Una vez leí que la diosa de @merydelcerrok cuando estaba embarazada tenía antojo de frutas! Yo... la foto". Claro que la modelo recogió el guante, al ser arrobada, y le respondió sincera: "Hubiese sido bueno que ese antojo perdura... pero soy demasiado fan de todo tipo de comidas", sacándole algo de cargo de conciencia a Dalma.

primer antojo dalma y respuesta mery del cerro.jpg El primer antojo de Dalma Maradona en este segundo embarazo: un sándwich de jamón crudo y queso.

Pero la cosa no quedó ahí. Porque la ansiedad de Dalma Maradona parece ser tal, que además subió un video a sus historias donde apuntó contra la modelo Stephanie Demner -también embarazada por estos tiempos-. “Voy a denunciar a Stephanie Demner esta vez, como ya denuncié a Mery del Cerro por tener antojos de frutas. Me contaron que la potra de Stephanie está teniendo antojo de ensaladas. ¡No hay derecho! Ustedes vieron mi antojo de hoy, ¿no? Bueno, claramente así están ellas y así estoy yo”, resumió entre risueña y desesperada.

En tanto, la mayor de las Maradona concluyó la tragicómica historia con una encuesta, pidiéndole a sus seguidores que le cuenten sus antojos: “Quiero que me cuenten ustedes qué antojos tuvieron o qué antojo tienen, a ver si están más parecidas a mí”.

La estrategia de Dalma Maradona para resguardar su máximo secreto

Consultada por el cronista de Intrusos a la salida del programa Día Perfecto, en radio Metro (FM 95.1) donde comparte micrófono con Cayetano y Cayetina, Dalma Maradona contó su odisea para mantener el secreto a buen resguardo de la prensa y que no se filtrase la noticia de su embarazo.

"En realidad más que nada para saber que estaba todo bien, y por cábala porque con Roma también tuve la suerte de poder decirlo yo, es como una cosa increíble pero sucede", comenzó explicando la mayor de las Maradona frente a las cámaras del programa de espectáculos de América TV.

Dalma Maradona captura.jpg Dalma Maradona habló de su embarazo con Intrusos, el programa de espectáculos de América TV.

Al tiempo que agregó "Además, el primer mes estuve trabajando en Italia, terminando el documental, entonces no estaba acá… No se me veía mucho. Después me fui de vacaciones; y bueno, después un poquito acá guardando el secreto", hasta este lunes que la propia Dalma se dio el gusto de contar ella misma la primicia sobre su persona y su familia.

Claro que la hija del Diez también se encargó de aclarar que Azul, así es como se llamará la beba que ya lleva 3 meses de gestación en su vientre, "Es una hija muy buscada como Roma. La verdad es que lo que me pasó es que [con Andrés Caldarelli, su marido] dijimos 'este año busquemos tranqui y veamos qué pasa' y quedé embarazada al toque... fue como muy rápido, ¡pero feliz!". Así las cosas, si las cuentas no fallan, la nueva hermanita de Roma Calderelli Maradona y prima de Benjamín Agüero Maradona estará naciendo el próximo mes de agosto de este 2022.