El problema legal que podría tener Furia con un canal de Uruguay tras rescindir su contrato con Telefe

Y detalló: "Hoy sonaron teléfonos de Uruguay para Argentina diciéndoles 'ustedes rescindieron el contrato con Furia y yo a ella ya la tengo vendida en Uruguay para un programa especial y varias acciones dentro del país".

"Furia no le atiende el teléfono a la gente de Uruguay, los de Telefe no saben qué hacer porque en el medio de todo esto hay un negocio en el que Uruguay está poniendo plata", agregó el productor.

"Si hay un contrato firmado, mejor que Furia atienda el teléfono porque va a tener un problema legal", acotó Marcela Feudale.

Inmediatamente, Ochoa leyó un mensaje de su fuente: "Había prometido que Furia iba a ir con los tres finalistas para el programa final, que se llama Gran Hermano: el reencuentro, este domingo en el Canal 10. Furia no va a ir, Furia no atiende los teléfonos. Bautista (Mascia) va el viernes porque vuelve a los escenarios. Y dice que por la cantidad de plata que pone Uruguay esto va a ser bastante complicado, si sucede, porque, de cara a una nueva edición, tal vez Uruguay decide no acompañarlos más, y para Telefe y Paramount no estaría bueno perder un accionista uruguayo que pone plata en dólares".

Y cerró filosísimo: "Ustedes, Telefe, permitieron todo esto y hoy Furia se cag... en ustedes".

El categórico descargo de Gastón Trezeguet tras su pelea con Furia: "Se autodestruye"

Durante la madrugada Gastón Trezeguet y Furia protagonizaron una tensa discusión durante un vivo en TikTok, y las palabras de la ex participante de Gran Hermano dejaron un gran malestar en el panelista del reality.

Tal es así, que este jueves en el programa de streaming Se Picó (Republica Z) Trezeguet aprovechó para hacer un descargo al respecto y se mostró desconcertado por la actitud de la participante a la cual defendió en reiteradas ocasiones.

"Como todos los días, estaba en TikTok, y los fanáticos me pidieron que sume a Furia. Yo la empecé a notar enojada cuando le pregunté sobre el contrato con Telefe y ella dijo que no sabía lo que había dicho Laura al respecto", comenzó diciendo.

Y luego planteó: "Ella se sintió que yo le estaba preguntando algo que no debería haberle preguntado y en lugar de decirme que no me meta ahí, me atacó. Igual todo bien, no pasa nada. Me parece que no se la tiene que agarrar conmigo".

"Si vos te queres cagar en que nada te importa, está bien, pero no te metas en la vida de un laburante que necesita el trabajo y está muy agradecido por lo que hizo el canal y la productora por mí", agregó.

Por otro lado, mencionó la charla privada que tuvo con Juliana y reveló: "Le escribí y me puso que yo era un careta, como que debería inmolarme por ella. Para mí ella al igual que todos los participantes son participantes de un reality show y yo hablo de ellos porque es mi trabajo. Que no flasheen que en realidad tengo que sacar una espada y defenderlos ante todos".

"Me parece que ella intentó hacer un chiste que no quedó muy bien. No le guardo rencor. Más tarde me mandó un mensaje diciéndome que era joda. Corté el Vivo de TikTok porque sabía que iba a ser una pelea y que no iba a terminar nunca. Quedé tieso porque no podía creer que se la agarrara conmigo", confesó.

Y finalizó: "Es feo también y me da cosa ver como alguien se autodestruye, porque es autodestrucción cagarte todas las oportunidades. Porque ya se las cagó con Telefe y ahora acá. Pero bueno, chicos. Está todo bien, vamos a hacer nuestro programa. Brillantina para mí, sigamos para adelante. Un besito, que le vaya todo bien".