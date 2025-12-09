A24.com

El revelador video de Martín Demichelis muy acaramelado con una mujer en Mendoza

Mientras Evangelina Anderson e Ian Lucas dan rienda suelta al amor, Martín Demichelis parece haber hecho lo propio y fue visto a los besos con una mujer en Mendoza durante el fin de semana. El video en la nota.

9 dic 2025, 18:37
Al igual que ocurrió con Evangelina Anderson e Ian Lucas, ahora fue Martín Demichelis a quien agarraron infraganti: el exfutbolista fue visto a los besos con una mujer en Mendoza y las imágenes no tardaron en filtrarse.

De a poco, Demichelis parece estar dando vuelta la página de su larga historia con la modelo, quien estaría iniciando un romance con su compañero de MasterChef Celebrity (Telefe). Ese nuevo escenario sentimental habría funcionado como un punto de inflexión para él: más relajado y sin esconderse, se lo vio disfrutar del momento sin preocuparse demasiado por las cámaras que pudieran estar registrándolo.

En A la Tarde (América TV) pasaron el video del exfutbolista en la ciudad de Mendoza y entre una gran cantidad de personas. "A él se lo ve bien, sonriente. Viajó a una provincia a encontrarse con esta morocha. Se ve clarito que es él", introdujo Oliver Quiroz.

"No se si recuerdan, que cuando hablamos de los viajes de Martín, decían que iba a visitar a los amigos pero parece que fue porque conoció a una mujer", sumó el cronista.

Embed

Quién es la mujer con la que estuvo Martín Demichelis

En pleno estallido mediático por el millonario divorcio que enfrentará a Martín Demichelis y Evangelina Anderson, un viejo trascendido volvió a ponerse sobre la mesa y reavivó debates sobre el inicio de la relación entre ambos.

Después de que la actual participante de MasterChef Celebrity (Telefe) compartiera una imagen posando junto a sus abogados, Fernando Burlando y Jésica Brigandi, el equipo de A la Tarde (América TV) retomó el tema del divorcio y analizó en detalle cómo sería la eventual división de bienes y el patrimonio acumulado durante los 18 años de pareja.

En medio de ese panorama legal, con números millonarios y negociaciones que prometen ser largas, reapareció una versión que circula desde hace tiempo en el entorno del exfutbolista: el supuesto vínculo que habría mantenido con una joven de Justiniano Posse, Córdoba, justo en los comienzos de su relación con la modelo.

Fue en ese contexto que Nadia Epstein lanzó una frase que encendió el debate sobre el pasado sentimental del ex River.: "Él desde el primer día que está con ella le es infiel con una noviecita que tenía en Justiniano Posse".

La panelista incluso recordó una situación puntual de aquellos primeros meses juntos con Evangelina: "La primera Navidad que la lleva a pasar las fiestas con él en el pueblo, él después de las 00 brindó y se fue a buscar la noviecita".

Sin embargo, no todos coincidieron con esa mirada. Daniel Fava salió al cruce para defender a Demichelis y aportar otra interpretación: "Eso porque él estaba de novio con una chica de Justiniano Posse y después conoció a Evangelina Anderson, en un periodo de confusión".

Embed

     

 

