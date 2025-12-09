El revelador video de Martín Demichelis muy acaramelado con una mujer en Mendoza

Embed

Quién es la mujer con la que estuvo Martín Demichelis

En pleno estallido mediático por el millonario divorcio que enfrentará a Martín Demichelis y Evangelina Anderson, un viejo trascendido volvió a ponerse sobre la mesa y reavivó debates sobre el inicio de la relación entre ambos.

Después de que la actual participante de MasterChef Celebrity (Telefe) compartiera una imagen posando junto a sus abogados, Fernando Burlando y Jésica Brigandi, el equipo de A la Tarde (América TV) retomó el tema del divorcio y analizó en detalle cómo sería la eventual división de bienes y el patrimonio acumulado durante los 18 años de pareja.

En medio de ese panorama legal, con números millonarios y negociaciones que prometen ser largas, reapareció una versión que circula desde hace tiempo en el entorno del exfutbolista: el supuesto vínculo que habría mantenido con una joven de Justiniano Posse, Córdoba, justo en los comienzos de su relación con la modelo.

Fue en ese contexto que Nadia Epstein lanzó una frase que encendió el debate sobre el pasado sentimental del ex River.: "Él desde el primer día que está con ella le es infiel con una noviecita que tenía en Justiniano Posse".

La panelista incluso recordó una situación puntual de aquellos primeros meses juntos con Evangelina: "La primera Navidad que la lleva a pasar las fiestas con él en el pueblo, él después de las 00 brindó y se fue a buscar la noviecita".

Sin embargo, no todos coincidieron con esa mirada. Daniel Fava salió al cruce para defender a Demichelis y aportar otra interpretación: "Eso porque él estaba de novio con una chica de Justiniano Posse y después conoció a Evangelina Anderson, en un periodo de confusión".