El profundo pedido del adolescente adoptado por José María Muscari a la jueza

“Él se presentó voluntariamente al juzgado, solo”, comenzó explicando refiriéndose a Lucio. “Lo hizo sin avisarle a nadie. Fue un ratito antes de ir al colegio. Y me dijo ‘hasta acá llegamos, yo no quiero seguir así y tengo claro que con mi familia no va más. Buscame una familia’”, aseguró emotiva.

Vale aclarar que la historia de Lucio se había viralizado meses atrás, situación que llegó a oídos de Muscari quien sintió inmediatamente que el adolescente era el hijo con el que siempre soñó, por lo que no dudó en presentarse en la Justicia para iniciar los trámites de adopción.

Si bien todavía la adopción todavía está en proceso, hoy el director teatral ya tiene la guarda del menor y la historia de su nueva familia ya comenzó a escribirse.

Esta semana, José María Muscari sorprendió gratamente a sus seguidores en las redes con un importante anuncio. El director teatral contó que adoptó a Lucio, un joven de Corrientes, que tiene 15 años y buscaba una familia.

En un reciente posteo en su Instagram, el referente teatral compartió un video que grabó antes de encontrarse por primera vez con su hijo. "Estoy esperando un auto para ir al hogar donde vive Lucio", expresó.

Muscari no ocultó su emoción por estar frente a frente con Lucio. "Después de hoy nada volverá a ser igual porque voy a ser padre. Hay un antes y un después", remarcó.

Por último, el director teatral reveló que todo el proceso fue muy movilizante. "Se pueden imaginar que tengo sensaciones encontradas. La sensación de ir al encuentro de alguien que ya es un adolescente, tiene quince años", cerró.