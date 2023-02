El sorprendente y lindo gesto de Ivana Icardi con su hermano Mauro Icardi en el día de su cumpleaños

"Que Dios siempre te de salud. Lo demás lo tenés en cantidad. Feliz cumpleaños. Disfrutá con lo mejor que te di en mi vida”, expresó Wanda en sus historias reposteando la imagen que compartió el futbolista junto a sus dos hijas y una mesa de dulces.

wanda nara mauro icardi.jpg

Lo cierto es que quien sorprendió al deportista también en el día de su cumple fue Ivana Icardi, su hermana, con quien hace años está distanciado.

Fue desde sus historias de Instagram donde Ivana compartió una imagen de la infancia juntos y expresó arrobando a Mauro: "Feliz cumpleaños que seas siempre feliz!".

Cabe recordar que la relación entre ambos terminó de romperse por completo cuando ella estaba en la casa de Gran Hermano y él comenzó a salir con Wanda, revelando algunas internas de la familia.

ivana icardi mauro icardi 2.jpg

Ivana Icardi aclaró cómo está su relación con Mauro Icardi y por qué no vuelve a vivir en la Argentina

En diciembre, Ivana Icardi contestó algunas consultas de sus seguidores de Instagram y aclaró cómo está la relación con su hermano, Mauro Icardi.

La ex GH abrió las puertas a una reconciliación con su hermano, de quien está distanciado hace años, y expresó sus deseos de darle una mano al futbolista en el caso de que él lo necesite.

Consultada sobre si tenía relación con él, Ivana fue sincera: “No, no tenemos relación (con Mauro). De todas maneras y para que dejen de decírmelo, siempre va a tener las puertas abiertas como cualquiera de mi familia que necesite apoyo, independientemente de los problemas que podamos tener y yo me he encargado de que lo tenga claro... así que para los que me dicen que lo ayude, no necesita ayuda, y sí me la pide aquí estaré”.

Y además, cuando le preguntaron si no volvería a vivir en Argentina, la hermana de Mauro explicó: "La verdad es que no me imagino viviendo allá porque he vivido casi 20 años de mis 27 en Europa y tengo mi vida, mi familia, amigas acá y ahora que soy mamá ni siquiera me lo planteo el irme tan lejos... Igual la vida siempre puede sorprender, pero no está en mis planes".