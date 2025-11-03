El sorpresivo consejo de Kim Kardashian a Wanda Nara sobre su conflictivo divorcio con Mauro Icardi

La respuesta de la empresaria fue con un mensaje claro en que busque la felicidad y no se deje llevar por la sed de venganza: “Espero que solo encuentres la felicidad, está ahí. Solo sé una buena persona, mantén la cabeza baja. No intentes hacer nada por venganza, no es la forma de vivir la vida, solo sé justo”, sentenció Kim Kardashian.

El video tuvo una gran repercusión en las redes y fue compartido también por Wanda. ¿Le hará caso al consejo directo que recibió de Kim Kardashian?

Embed

El duro posteo de Wanda Nara en llamas con la China Suárez

Wanda Nara estalló de furia desde las redes sociales tras enterarse que Mauro Icardi le regaló un costoso bolso de una primera marca a la China Suárez.

La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) no se aguantó y publicó un durísimo posteo desde su cuenta en instagram donde habló términos muy picantes contra la actriz y cantante.

“¿Qué tan zorra podés ser de refregarle a una nena, el día del cumple, el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”, comenzó furiosa su mensaje.

china suarez regalo cartera louis vuitton mauro icardi

“Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada y solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula. Cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto”, continuó Wanda Nara.

Y agregó enojadísma con esa imagen subida por la China Suárez: “¿Limitado un bolso Louis Vuitton? Tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier… de persona.Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se le puede llamar, que quiere sacarle las hijas a una mamá”.

“¿Te lleva a Milán como una interesada VIP arrastrada, a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá? Seguí comprando bolsos, porque dignidad no venden”, finalizó muy picante contra la pareja de Mauro Icardi.