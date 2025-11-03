El sorpresivo consejo de Kim Kardashian a Wanda Nara sobre su conflictivo divorcio con Mauro Icardi

Wanda Nara siempre es noticia y esta vez llegó a una de las principales figuras del mundo. Fue en una nota que le hizo Barbie Simons a Kim Kardashian, donde la norteamericana le dio un consejo a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).
La norteamericana Kim Kardashian fue consultada en una entrevista por Wanda Nara y al ver un mensaje de la conductora le dijo unas sorprendentes palabras.
La periodista le contó de quién se trataba y le mostró un video de Wanda donde le hablaba directamente a ella haciándole una consulta en cuanto a su situación con su ex, Mauro Icardi.
“En Argentina tenemos a nuestra propia Kim Kardashian, su nombre es Wanda Nara. Ella es una bomba emprendedora, es la presentadora de MasterChef y está en medio de un proceso de divorcio, un divorcio desagradable a plena luz del día y ella te envía un mensaje”, le explicó la comunicadora a Kardashian.
Y luego le mostró el video que había grabado Wanda desde los estudios de MasterChef con su pregunta para Kim: "Acá Wanda Nara desde Argentina, te adoro, te mando un beso enorme. Y como abogada que sos te quería pedir un consejo para una mujer como yo que se está divorciando y es un poco público, vos me entenderás", haciendo referencia al conflictivo divorcio que tuvo Kardashian y Kanye West.
La respuesta de la empresaria fue con un mensaje claro en que busque la felicidad y no se deje llevar por la sed de venganza: “Espero que solo encuentres la felicidad, está ahí. Solo sé una buena persona, mantén la cabeza baja. No intentes hacer nada por venganza, no es la forma de vivir la vida, solo sé justo”, sentenció Kim Kardashian.
El video tuvo una gran repercusión en las redes y fue compartido también por Wanda. ¿Le hará caso al consejo directo que recibió de Kim Kardashian?
Wanda Nara estalló de furia desde las redes sociales tras enterarse que Mauro Icardi le regaló un costoso bolso de una primera marca a la China Suárez.
La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) no se aguantó y publicó un durísimo posteo desde su cuenta en instagram donde habló términos muy picantes contra la actriz y cantante.
“¿Qué tan zorra podés ser de refregarle a una nena, el día del cumple, el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”, comenzó furiosa su mensaje.
“Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada y solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula. Cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto”, continuó Wanda Nara.
Y agregó enojadísma con esa imagen subida por la China Suárez: “¿Limitado un bolso Louis Vuitton? Tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier… de persona.Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se le puede llamar, que quiere sacarle las hijas a una mamá”.
“¿Te lleva a Milán como una interesada VIP arrastrada, a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá? Seguí comprando bolsos, porque dignidad no venden”, finalizó muy picante contra la pareja de Mauro Icardi.