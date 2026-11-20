Nazareno Casero elogió a Marta Fort y alimentó los rumores de romance

Las declaraciones del actor no terminaron ahí. Cuando le preguntaron qué pensaba de la hija de Ricardo Fort, Casero no escatimó elogios: "Para mí es una de las mujeres más lindas de Argentina", aseguró, y alimentó así las especulaciones sobre un posible interés romántico.

Además, cuando la conversación giró en torno a si había intentado conquistarla, respondió con una frase que dejó la duda abierta: "Por ahí sí, por ahí le mandé".

Sus palabras no pasaron inadvertidas, sobre todo porque llegan en medio del escándalo por la reciente separación de Marta Fort. La influencer hizo un fuerte descargo después de las declaraciones públicas de su expareja, a quien cuestionó por haber recurrido a los medios para contar su versión.