El sugestivo mensaje de Tamara Báez que dejaría al descubierto una traición de su entorno

"Yo cuando estoy a punto de dormir y recuerdo que hace mucho que no veo esa camiseta", dice el meme en la parte superior, mientras que en la parte inferior, Tamara agrega: “No pasa nada. Les regalo todo lo que un día no me devolvieron jamás”.

Al final, la ex de L-Gante cierra el posteo con un mensaje picante, dedicado a quienes le hicieron daño. “Todo vuelve multiplicado siempre. Yo doy todo porque soy todo bebés”, retruca.

image.png

Tamara Báez reveló cuál es la cirugía estética que se realizará tras dejar de amamantar

En un posteo en sus redes sociales, Tamara Báez de descargó con sus seguidores con una situación, que la tiene un tanto preocupada. La ex pareja de L-Gante quiere dejar de amantar a su hija, Jamaica, para poder someterse a una cirugía estética.

En una historia en Instagram, la mediática contó que quiere operarse las lolas y, por esa razón, necesita no amamantar más a su nena.

“Necesito tips para sacarle la teta a Jami. Es que ya quiero operarme. Ella come mucho, es súper independiente, pero me agarra de chupete. Aiudaaaaaaaa”, exclamó.

image.png

La transformación física de Tamara comenzó hace un tiempo, cuando decidió hacerse nuevos tatuajes. En los últimos días, la influencer compartió videos en los que fue ampliando uno de los diseños que quería grabarse en la piel y, este martes, mostró cómo quedó terminado.

image.png

La ex de L-Gante terminó de rellenar la gran rosa que tiene dibujada en un costado del pecho y que complementa a otra, que tenía tatuada del otro costado. “Terminanding”, escribió junto a una historia de Instagram en la que su tatuador está concluyendo con la obra.

Lo más fuerte tuvo que ver con lo que le expresó una amiga y que la mamá de Jamaica compartió. “¿Cómo te la bancás?”, le preguntó. “Me banqué tantas cosas en la vida”, replicó Tamara. “Sos cáncer. El dolor te nutre”, devolvió la chica. “Jajaja, estaban re locas las de Cáncer”, respondió la influencer.

La mediática está feliz porque Instagram le devolvió la cuenta original que manejaba, en la que tiene más de 1 millón y medio de seguidores.