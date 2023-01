El tenso ida y vuelta entre Virginia Gallardo y Rocío Marengo en vivo

Este martes, Gallardo aprovechó para decirle todo lo que pensaba a Marengo. “Vos decías que tenías los papeles de lo que Virginia gastaba en las tarjetas de crédito”, mencionó la periodista Paula Varela. "Esa fue tu defensa en contra mía”, remarcó Gallardo.

Embed

"Está bien. Yo te entiendo y te pido disculpas si dije algo que molestó. La verdad es que ya pasó... es mi opinión, tampoco te lo tomes tan terrible", respondió la invitada.

“Siento que se prendió para querer figurar, como siempre, y eligió salir a atacarme gratuitamente porque sí, porque yo jamás tuve ningún problema con ella. Fue un tema que a mí sí me afectó porque en ese momento se dijeron muchas cosas de mí, de mi ausencia, que pedía dólares, millones. Yo decidí no formar parte, esperando que los demás me respeten mí decisión como yo lo hice y me banqué quedarme callada, que pase el tiempo y siento que el tiempo me da la razón, pero esto es personal, no necesito demostrar nada a nadie", siguió la ex de Ricardo.

“Perdoname, los voy a seguir defendiendo, fueron mi familia”, retrucó Marengo. "¿Pero de qué tenés que defender? No fue un ataque, no tenías por qué defenderlos de una decisión personal mía, jamás los atacaría yo tampoco”, le contestó Gallardo.

Ante el clima de tensión entre ambas, Adrián intervino y le dio un cierre al tema. "Rocío pidió disculpas y Virginia puede aceptarlas o no. Ricardo es polémico y será polémico el estreno de la serie también", concluyó.

ricardo-fort.jpg

Virginia Gallardo reveló cómo fue su encuentro con Marta Fort tras estar distanciadas

Tras conocerse la opinión de Marta Fort sobre la grave situación en Argentina, Virginia Gallardo reveló cómo fue su encuentro con la joven luego de estar distanciadas tras la negativa de la panelista de Intrusos de no formar parte de la biopic sobre el chocolatero Ricardo Fort.

En diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina que conduce Catalina Dlugi, Virginia Gallardo contó cómo fue volver a encontrase de casualidad con la joven cuando ella presenció una de las funciones de la obra Sex, viví la experiencia.

“Ocurrió algo raro hace un tiempito atrás, Martita y su equipo fueron a ver a la obra, y obviamente los vi”, indicó la panelista.

Y amplió: “Me acerqué porque en un momento interactúo con el público y tuve la mejor predisposición de Martita, pero no tuvimos un ida y vuelta”.

“No sé si vamos a ser amigas, ella va a crecer y cuando ponga todo en la balanza, tal vez sepa diferenciar las cosas y el enojo de ellos por no querer formar parte de una serie”, reconoció Virginia.

“Podría haber reaccionado mal cuando me acerqué, y la verdad es que no lo hizo, yo siempre estaré acá para escuchar”, cerró la madre de Martina.