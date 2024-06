El terrible grito del exterior que escuchó Emmanuel y que generó desconfianza con Virginia en Gran Hermano

Furia no dejó pasar la oportunidad de sumar fichas: "Te dejó en banda. Seguramente te pida que la ayudes en la placa y yo te rompo la cara".

No conforme con eso, llevó el mensaje a los Bro: "Para mí lo dijeron porque viene contra mí. Yo estaba fumando allá y ustedes acá adentro".

Y Bautista, un poco más escéptico, le preguntó por qué sentía que le habían gritado eso: "Es que para mí viene por mí. Se da cuenta que no puede contra los Bro porque los Bro se la comen". Furia remató: "Te quiere chupar la sangre como hizo con Manzana".

Duro cruce entre Bautista y Emmanuel en Gran Hermano: "Si no respetás..."

En Gran Hermano, Telefe, cualquier mínimo detalle de la convivencia puede desatar una guerra entre los jugadores y esta vez sucedió algo de estas características entre Emmanuel Vich y Bautista Mascia.

Todo comenzó cuando el uruguayo le preguntó al cordobés si él le había sacado su acolchado, ya que observó que en su cama estaban las manchas que él tenía previamente.

Inmediatamente, el peluquero negó el cambio y se enojó con el participante por acusarlo directamente a él. Bautista, que no se quedó callado, le dijo que "estaba sensible" y que no "se le podía decir nada".

Lejos de quedar ahí la pelea, el enfrentamiento continuó en la cocina. “Si vos no respetás el momento de otro, te lo digo, y no sé si lo respetás siempre. Vos te metés cuando están hablando y eso es mala educación”, le contestó Bauti a Emma, en alusión a la actividad de la radio que habían hecho previamente. “Esto es lo que soy”, sostuvo Vich.

Luego, los jugadores hablaron nuevamente y Emmanuel remarcó que muchas veces “tipos como Bautista lo callaron”. “Te ponés en un lugar de que vos sos distinto y que yo tengo algo contra vos, eso me molesta”, le dijo Bauti al cordobés, y agregó que lo calló en el living porque estaban viendo una película y él le gritó.

“Es algo intrascendente y genuino, ahora entiendo que por ahí sos más delicado por cosas de tu vida y te lo tomo”, cerró el uruguayo.