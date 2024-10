El terrible susto que se llevó Tamara Báez tras el accidente que sufrió su hija Jamaica

“Anoche tuvo su primer caída fea. Cayó arriba del filo de la mesa. Le hicieron unos puntitos y así salió de la clínica”, explicó la ex pareja del cantante y mostró una foto de la niña con un corte en la ceja.

Además, en el mismo posteo la mediática le dedicó unas cálidas palabras a su hija y expresó: “Sos la más fuerte, mi amor. Nos hiciste asustar mucho”.

Finalmente, como una inspiración para superar los malos momentos como este, Tamara compartió una reflexiva frase en otra historia. "Todo es temporal, incluso los días malos", replicó.

accidente Jamaica, hija de L-Gante

L-Gante contó por qué eligió el nombre Jamaica para su hija y recibió duros cuestionamientos

El cantante de RKT conocido como L-Gante fue entrevistado por Roberto Cardona para su podcast y a tres años del nacimiento de su hija Jamaica decidió contar las razones detrás del nombre que eligió para la pequeña.

Jamaica es fruto de la relación que el cantante mantuvo con Tamara Báez, y por primera vez se animó a contar los motivos de una decisión tan importante. Sin embargo, generó ciertas críticas en las redes sociales.

“Porque a mí me gustaba fumar marihuana y me gustó el nombre Jamaica. Me gusta el nombre del país Jamaica, la cultura de Jamaica y, bueno, Jamaica, Jamaica. Quedó Jamaica, pensé que se podía adaptar al nombre de una niña. En fin, es lindo", explicó el músico.

LGante y Jamaica.jpg

Además, lo relacionó con su apariencia física y bromeó: "Imaginate, me salió rubia, de ojos azules y se llama Jamaica. Listo".

El fragmento de la entrevista fue compartido en las redes sociales de Cardona, y fue ahí donde comenzaron las opiniones encontradas acerca de las palabras del cantante.

"¿Ponerle un nombre a un hijo porque hace referencia a la droga? Pobre nena!!", "Al menos no le puso Colombia", "Le hubiese puesto María Juana", "Menos mal que no le puso Bob Marley", "Pobre nena", comentaron en el video.