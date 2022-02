El testimonio de Silvia Süller sobre el feminismo que se volvió viral

"Te pasan cosas en la vida y la vida te da experiencias que me pasaron cosas que nunca más me va a volver a pasar lo que me pasó", precisó Silvia Süller.

"¿Fuiste usada y maltratada como vos decís?", le consultaron a la mediática. Y ella contestó: "Sí. Yo defiendo a las mujeres y no me gusta que les pase lo que me pasó a mí. Por lo general el hombre te usa, te deja en la calle, llena de hijos, no les importa nada al momento de irse".

"Estoy cansada de ir a boliches y ver cómo se llevan a las chicas a los golpes y patadas, las maltratan, pero ¿con qué derecho hacen eso? Están en un boliche tomando algo tranquilamente", argumentó Silvia.

Y cerró contundente: "Hoy somos nosotras que elegimos con quien salimos, dónde vamos y lo que queremos".

Silvia Süller enfrentó el rumor de romance con Diego Lagomarsino

La mediática Silvia Süller salió a aclarar qué pasó con Diego Lagomarsino, vinculado al caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, ante una imagen que circuló juntos publicada por el periodista Juan Etchegoyen.

Silvia Süller desmintió cualquier tipo de romance con Diego Lagomarsino y explicó por qué tenían diálogo en charla con TN Show.

“Todo bien con Diego, es macanudísimo pero nada de romance. El me ayudó con el tema de la pérdida de mi celular. No lo conozco, lo vi ese día nada más”, precisó la mediática.

Y remarcó: “Nada de romance ni nada por el estilo. Yo no estoy para eso. Hace 30 años que me separé de Soldán y no quiero a ningún hombre en mi vida”.