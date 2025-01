El traumático momento que atravesó Ailén Bechara antes de casarse: "No se lo deseo a ninguna mujer"

"Viviste un momento bastante duro antes de casarte", le dijo Carolina Molinari a Ailén Bechara en el programa Puro Show, El Trece, y la invitada le agradeció al aire la prudencia que tuvo en ese momento al guardar silencio.

"Te quiero agradecer por preguntármelo porque cuando vos me hablaste, el 13 de diciembre, yo te dije: 'Acabo de salir del quirófano'. Yo había perdido mi segundo embarazo y me lo acababan de sacar. Justo me escribió Caro y fue mi desahogo. Estaba planeando el casamiento", confesó la madre de Francisco.

Pampito le preguntó con mucho respeto de cuántos meses estaba su embarazo y Ailén Bechara reflexionó: "Cuando hablas este tema con otras mujeres, te das cuenta de que a la gran mayoría le sucedió. Yo estaba de dos meses. Las dos veces que me pasó estaba de dos meses. Yo me iba a casar embarazada por eso el vestido era así, por una razón también".

"Yo justo ese día le había escrito para preguntarle si estaba embarazada porque había visto una foto en la que se estaba tocando la panza como hace una embarazada", recordó Molinari sobre su mensaje a Ailén.

Y Bechara comentó: "Yo estaba orgullosa de subir esos videos porque lancé una marca de trajes de baño. En ese momento estaba embarazada y se me notaba ya. Yo con orgullo subí esos videos porque quería gritarlo al mundo".

"Las dos veces lo que hice por consejo del médico es, a través de un quirófano, me sacaron al bebé y lo mandaron a analizar. Supuestamente, con el primero fue una falla cromosómica y con el segundo ni idea, todavía no me llegó el resultado. Pero bueno, es una situación que no se la deseo a ninguna mujer", continuó a flor de piel la modelo.

"¿Por qué pensás que las mujeres no hablan de esto? ¿Sentís culpa o cuál es el sentimiento que atravesaste?", indagó Ángeles Balbiani.

"Culpa no. Pero bueno, la primera vez me desestabilizó mucho porque el embarazo con Fran (su hijo) había sido perfecto. No hubo ningún problema y, de pronto, el segundo estás ilusionada, vas a hacerte la ecografía con tu pareja y te dicen: 'No hay latidos'. Eso es un bombazo en la cara. En ese momento estaba desencajada", explicó con total sinceridad.

"Él (su marido) es muy compañero y no sólo perdí yo el bebé sino también él porque en el momento en que decidimos los dos buscar un embarazo fue porque los dos queríamos. Cada uno lo transita como puede", finalizó Ailén Bechara.

ailen bechara 3.jpg

Las fotos del casamiento de Ailén Bechara y Agustín Jiménez: "Sí, quiero"

El jueves 26 de diciembre de 2024 quedará para siempre marcado a fuego y en el corazón de Ailén Bechara y Agustín Jiménez tras ocho años juntos.

La pareja decidió dar el sí por el registro civil en el mediodía y estuvieron acompañados por familiares y amigos más cercanos. También estuvo Francisco, de seis años, el hijo de ambos.

ailen bechara casamiento.jpg

Desde su cuenta en Instagram, la modelo compartió la primera foto con su flamante marido desde la puerta del registro civil tras convertirse en su mujer.

"26/12/24 Sí, quiero!!!”, expresó a pura felicidad junto a varios emojis Ailén Bechara en una imagen dándose un beso con Agustín y con el ramo y la libreta de casados en la mano.

Los presentes fueron compartiendo en las redes distintas imágenes de los recién casados que fueron replicadas por Ailén desde su cuenta.