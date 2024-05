La explicación de Mauro sobre su polémico descargo por el video a Furia que Gran Hermano no puso al aire

Así las cosas, en diálogo exclusivo con Primicias Ya, Mauro Dalessio explicó por qué decidió bajar su descargo. "Fue un error mío subir eso. Y lo borré porque no correspondía simplemente", aseguró el joven de Villa Urquiza.

Mauro Dalessio 1.jpg

Al tiempo que sobre los violentos momentos vividos dentro de la casa cuando Juliana Scaglione lo agredía en medio del explosivo romance que vivieron, en los que cabe aclarar siempre se mantuvo cauto y respetuoso, Mauro confió a este portal que si bien fue durísimo, "ya está, ya pasó", y reconoció que eso "fue parte de la tele".

Por último, el ex Gran Hermano confesó sus ganas de construir una carrera en los medios en un futuro inmediato. Ahora habrá que ver si será por el lado de la televisión, el teatro o las redes. Lo que es seguro, es que campañas publicitarias no le faltarán, por lo que en el ámbito del modelaje ya tiene su lugar asegurado.

La casa mira el saludo de Mauro Dalessio - captura GH2023.jpg

El picante video que Mauro hizo para sus compañeros donde le hablaba a Furia y que Gran Hermano no emitió

Tras la emisión de Gran Hermano 2023 (Telefe) en la que Santiago del Moro le mostró a los 8 participantes que quedan en la casa los saludos de sus excompañeros con simpáticos, pero también picantes mensajes para los jugadores, Mauro Dalessio hizo un contundente descargo al ver que la producción no emitió el video en el que, de alguna manera, hablaba a Furia.

“Vi que pasaron mi saludo a lo último, pero fue el general. Hice uno personalizado para un par de jugadores y no lo pasaron. Es así, qué va a ser”, dijo Mauro en el video que compartió por unos minutos en sus Instagram Stories y luego borró.

Embed

“Era un mensaje para Bauti, para Flor, que le decía que la quiero mucho, para Darío que lo banco un montón”, sumó el joven musculoso que mantuvo una polémica relación sentimental con Juliana Scaglione que terminó de la peor manera.

En tanto, sobre el final de su descargo agregó una contundente aclaración indirectamente destinada a Furia. “Y decía que no me esperen afuera, que yo no estoy esperando a nadie, que estoy soltero. Pero no lo pasaron”, concluyó cien por ciento picante.