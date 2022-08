El tremendo audio de Camila Homs, donde queda expuesto por qué despidió a su abogado

image.png

En diálogo con Socios del espectáculo (El Trece), la modelo reconoció que entró en una disputa con el letrado. "Es cierto que se le envió una carta documento por varias razones. Con respecto a sus honorarios acordó conmigo información falsa sobre el mínimo de honorarios establecido por la ley para estafarme. Hablándolo con varios abogados el día lunes me di cuenta de esto", comentó.

Este viernes, Trimarco estuvo en Intrusos (América TV) y se defendió de las acusaciones de Homs. "No voy a permitir que me acusen de estafador. Tengo filmado cuando estaba firmando el acuerdo en mi estudio. Lo que arreglamos fue el 12% de la compensación económica con Rodrigo, que es el mínimo según la ley. Yo podría haberle pedido el 15%, pero establecimos ese porcentaje", sostuvo.

Embed

El abogado destacó que, por medio de su intervención, logró conseguir un mejor acuerdo para la modelo. "Cuando tomé el caso, ella estaba con otro abogado. Nosotros logramos triplicar la suma que ella le reclamaba a Rodrigo", resaltó.

Por último, Trimarco precisó que está dispuesto a frenar su accionar contra Homs, si ella se disculpa en los medios por haberlo tratado de estafador. "Le doy la posibilidad para que se retracte, me pida disculpas públicas, y terminar el tema acá", sentenció.

Se supo por qué Camila Homs decidió desvincular a su abogado

Este viernes en Intrusos (América TV), Alejandro Fantino, en reemplazo de Flor de la V, pasó al aire en el ciclo un audio que Camila Homs le envió a Ignacio Trimarco, quien negoció el acuerdo económico y de alimentos con su ex, Rodrigo de Paul.

Embed

En la grabación, la modelo le pide al letrado que salga a los medios a aclarar una información que trascendió sobre el jugador. ¿De qué se trataba? De una presunta acción penal que ella estaba evaluando contra el jugador ante la sospecha de bienes no declarados en el exterior.

"Mi mama me llamó re caliente, enojada, porque están diciendo en Intrusos que mi familia va a hacer una denuncia en contra de Rodrigo. Me parece cualquiera. Les pido que hagan algo y salgan a desmentir eso porque se están metiendo en temas, que me molestan y mucho", decía Homs en dicho audio.

En ese sentido, Trimarco aclaró que evaluaban una denuncia penal contra el futbolista, algo que estaba al tanto la modelo. "Yo lo que dije en los medios fue que iba a denunciar a De Paul si encontraba que habían bienes no declarados", recordó el letrado.

Finalmente, la ex del jugador terminó desvinculando a su abogado de la causa porque no le gustó nada que esa acción judicial que estaban contemplando se diera a conocer en un programa de televisión.