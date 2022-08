La drástica decisión de Camila Homs sobre Rodrigo de Paul

En medio de todo esto, y mientras se siguen sumando cuestiones que restan, Camila tomó una drástica decisión y anunció que no hablará más de su ex pareja.

"Es una decisión mía para parar con lo mediático...Ya hablé un montón, ahora estoy bien así", dijo la rubia a Socios del espectáculo.

"Estoy muy bien, estoy en pareja, contenta. Ya conoce a mis hijos. Con Rodrigo no se conocieron pero está todo bien", añadió respecto a su nueva pareja, el empresario Charly Benvenuto.

La insólita aclaración del papá de Tini Stoessel sobre el "like" contra Camila Homs

El fin de semana, Alejandro Stoessel, el papá de Tini, le puso "like" a un tuit, de una usuaria que apuntó contra Camila Homs, la ex de Rodrigo de Paul. Después de unas horas, el productor eliminó ese "me gusta".

"La verdad apoyamos a Rodrigo de Paul. La ex es una conflictiva. No puede creer que la dejara. Ahora se da cuenta que no es el ombligo del mundo. Espero que el padre de Tini le ponga una denuncia penal por calumnias e injurias, a ver cómo el va", decía el posteo donde el papá de la ex chica Disney soltó un corazón.

Este martes en LAM (América TV), Ángel de Brito contó que Alejandro Stoessel le escribió tras el revuelo que se generó por su reacción a dicho tuit. El productor le dijo al conductor que ese "like" no existió.

"Circuló que le había dado un 'me gusta' a un comentario agresivo contra Camila. Eso es falso. Sé que vos confias en mi palabra y te voy a compartir un mensaje directo, que recibí por Twitter, de parte de un periodista de Primicias Ya, que es Juan Pablo Godino, donde me preguntaba por versiones que hablan que yo le iba a iniciar un juicio a Camila. Obviamente, no le contesté porque la pregunta no tenía ningún sentido ni sustento", le explicó el papá de Tini al conductor.

"El mismo portal, dos horas después, a las 11:30, sube una información titulando: el polémico me gusta mío a un comentario de una usuaria. Lo que hice fue revisar mi Twitter porque nadie está exento de dar un 'me gusta' sin tener la intención, pero efectivamente ese 'me gusta' no existía en mi Twitter. Lo llamativo es que cuando miro la nota, con el supuesto screenshot de mi tuit, el 'me gusta' fue dado a las 8:10. Con lo cual, el periodista, que me escribió a las 9:10, debería tener la información del 'me gusta' mío. Y en ningún momento hace referencia en su pregunta a ese hecho", completó el productor en el mensaje que le envió a Ángel.