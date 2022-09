El tremendo exabrupto de Yanina Latorre al aire sobre Wanda Nara

“Hace dos horas avisó. Plantó todo ¡Es un escándalo! ¿Saben qué? Jódanse por contratar gente poco profesional, y chau”, empezó diciendo Fernanda Iglesias en LAM, América.

Mientras Pía Shaw mostraba las historias que la mediática hizo desde Ezeiza junto a Kennys Palacios donde anunciaba que se iba del país rumbo a lo que será su nueva casa. Vale recordar que la rubia es la representante de su marido y quien debía presentarse para que firme el nuevo contrato.

Entonces, enojada en lo que creyó un gesto poco profesional, Yanina Latorre dijo: “Este es el problema de Wanda, se ca… en todo”.

Entonces, sin saber que estaba con el micrófono prendido, la mujer del ex futbolista de Boca se despachó: “Para mí le chupan el or... y no es nadie. Esta mina no te levanta un punto de rating”.

“¡Estás al aire, Yani!”, le dijo Pía Shaw al su compañera que lejos estuvo de retractarse. “Y, bueno...” dijo Latorre y agregó: “No está bueno porque se cag… en el laburo, como dice Fernanda. Hay gente que lo necesita y cuando vos decís que sí a un programa… Yo una vez me reventé una pata y me senté acá”.

Este año, Wanda Nara firmó contrato con Telefe para ser parte de ¿Quién es la máscara?, un formato novedoso, que tendrá a Natalia Oreiro como conductora desde el próximo lunes.

A poco del inicio de las grabaciones del ciclo, los productores pusieron el grito en el cielo por una polémica actitud de la mujer de Mauro Icardi, según contó Yanina Latorre en LAM (América TV).

"Me confirman la información de Yanina. Están re calientes. Hoy les avisó que no iba a estar", detalló Pía Shaw, que reemplazó a Ángel de Brito en la conducción.

Fernanda Iglesias precisó que los directivos de Telefe estaban furiosos. "Mañana hay una presentación, llamaron a todos los periodista, pero ella no va a estar", comentó la periodista.