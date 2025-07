El tremendo mensaje de una actriz que aniquila a Adrían Suar y Guillermo Francella: "Ellos se..."

Su compañera, Malena Pichot, se hizo también eco del comentario de Marina y decidió sumarse: "Jajaja reímos pero lloramos".

WhatsApp Image 2025-07-22 at 16.45.08

Qué dijo Adrián Suar sobre su supuesto romance con Rocío Robles

Fue a fines de junio cuando Pilar Smith lanzó el rumor que relaciona sentimentalmente a Adrián Suar con Rocío Robles. Días después, el productor decidió hablar al respecto y se refirió a su vínculo con la periodista deportiva en diálogo con PrimiciasYa.

“La quiero mucho”, expresó el actor, aunque dejó en claro que no hay un romance formal. “El día que esté de novio lo voy a decir. No hay título. Me encantaría darte uno, pero no lo hay”, afirmó, bajándole el tono a las versiones.

adrian suar y rocio robles.jpeg

Sobre Robles, ex pareja de Nicolás Cabré, Suar agregó: “Nos conocemos, la quiero mucho. Es divina, una gran persona, excelente periodista deportiva, muy inteligente”.

Embed

En Intrusos (América TV) trataron este tema al enterarse: "Pilar tiró el título. Yo me enteré de esta relación hace tiempo, y como tengo buena relación con ambos, y me pidieron un poquito de silencio, obviamente no lo conté", contó la panelista Paula Varela en el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"Hace más de un año que están juntos. Ellos se conocieron porque Adrián le comentó sobre un trabajo que hizo Rocío y la invitó al teatro a ver Felicidades", detalló la periodista.

"Ella le dijo 'puedo ir con alguien' y fue con un amigo. Él los invitó a comer después. Fueron los tres a comer. Cenaron simpáticamente y ahí se pasaron teléfonos y comenzaron a verse", agregó.

adrian suar y rocio robles.jpeg

"No se si ponerle un título a la relación. Hace un tiempo que están, están muy bien", remarcó.

Instantes después, Lussich relató qué es lo que le llegó desde el entorno de Suar: "La pasan bien, se divierten juntos, comparten momentos, alguna salida, pero de ahí a ponerse el mote o etiqueta de novios, capaz es algo que venga con el tiempo, como consecuencia".