El tremendo video de L-Gante enfrentando a la policía: "¿Por qué me venís a apuntar?"

Embed

En esa grabación, L-Gante enfrenta a la policía porque -según sus declaraciones- lo apuntaron con sus armas. “¡Guarda el fierro, salame! Bajo del auto, ¿pero qué me venís a apuntar? ¡No me apuntes, no me toques! ¿Por qué me apunta con el fierro?”, dice el joven, indignado con los agentes.

Alejandro Cipolla, abogado del artista, publicó en su cuenta de Instagram el video que grabó su representando mientras discutía con la policía por su violento accionar.

L-Gante

L-Gante, tras la tensa discusión con la policía: "Esto fue abuso"

Este lunes en Socios del espectáculo (El Trece) dieron a conocer que L-Gante protagonizó una tensa discusión con tres agentes de la policial en la Autopista, a la altura del peaje del Mercado Central, luego de show de Daddy Yankee..

En la últimas horas, en una nota con A la tarde (América TV), el artista dio su versión sobre lo ocurrido. "Conmigo están los policías que dicen: 'L-gante, ¿puede ser una foto?', y después están los que quieren frenarme para contarles a sus jefes. Está la gente que te quiere y la que no te quiere", afirmó.

Embed

El referente de la cumbia 420 mencionó que lo detuvieron tras acusarlo de manejar con exceso de velocidad: "Tampoco venía a exceso de velocidad, aunque esa es la infracción que me pusieron porque actuó mal el policía, en el procedimiento, después se quería morir cuando vio que lo estaba filmando".

"Yo no iba a 140, ni a 200, como dijeron. Iba respetando la máxima. Ahí la máxima es 130 la máxima. Al llegar al peaje, frené como se debe. Ahí nos interceptaron tres oficiales con las pistolas", remarcó L-Gante.

"Yo no tenía problemas en mostrarles los papeles, pero cuando vi que no apuntaban con las armas, lo primero que hice fue encararlo y decirle: '¡bajá eso!'", añadió.

Por último, el artista reveló que siente que hay personas que intentan perjudicarlo. "Todo el tiempo tengo que lidiar con gente que me quiere hacer quedar mal. Esto que pasó fue abuso. Fue abuso porque yo tengo exposición", concluyó.