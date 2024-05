El Turco Naim sorprendió al revelar a qué se dedicará tras su polémica separación de Emilia Attias

Sobre su futuro, el actor explicó: “No estuve ni deprimido, ni tirado en un sillón porque estoy haciendo el streaming ‘Vamo a ver qué sobra’. Filmé dos streamings por La Canchita TV, que es por donde sale el Turco García y en 15 días sale el primer capítulo. Filmé 12 capítulos antes de venirme acá".

"Estoy diseñando un bar de playa en Ecuador, no me escapé de Ecuador. Vine a diseñar un bar de playa de una amiga mía que vive en Miami y ahora voy para allá a diseñar otro bar, una parrilla gourmet y a hacer un streaming de fútbol”, detalló.

En ese mismo audio que le envió a Pablo Layus, también dijo que en los próximos días estará volviendo a la Argentina. “De ahí vuelvo. Tengo una película que estoy terminando que se llama La calavera y el estreno de MacAnimals de Disney, donde soy uno de los protagonistas. El malo. Te imaginarás que trabajo me sobra”, concluyó.

Emilia Attias y el Turco Naim

El duro mensaje premonitorio de Emilia Attias antes de la polémica separación del Turco Naim

Emilia Attias y el Turco Naim están separados, tal como lo reveló en exclusivo Yanina Latorre en LAM (América). Tras 20 años de relación y una hija de 7 años en común, Gina, de a poco se van conociendo fuertes detalles de la ruptura, del motivo, pero también apareció un mensaje premonitorio de la modelo que causó revuelo.

“Ahora, como él tenía miedo de que esto trascienda y alguien lo cuente… porque dijo ‘esta está de joda, sale, no le importa porque nos separamos’, se tomó el palo el 5 de mayo y se fue a Ecuador. Y ahí, nadie más supo de él. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia, que él no quería quedar como un cornudo y sin laburo”, reveló Latorre.

“Él está en un lugar que se llama Montañita y es el Turco Naim, que se dio la fuga muy deprimido porque ella está en otro modo y no quiere saber más nada con él. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo lo que lo certifica”, sumó.

“La banco a ella. El tipo grande, no labura, está deprimido y todo el día tirado. Y ella con la plenitud de su edad, espléndida y bancando todo”, remató.

Sin embargo, al revisar los posteos de ambos, se puede comprobar que la relación ya venía en crisis desde hacía varios meses.

El último posteo del Turco dedicado a su exesposa en su cuenta de Instagram data del día de San Valentín, y Emilia tuvo la delicadeza de devolverle el gesto desde su propia cuenta en esa red. Sin embargo, su mensaje cobra otra dimensión a la luz de lo sucedido.

En una galería de fotos que, a primera vista parece romántica, donde se los puede ver abrazados caminando descalzos por el borde del mar de noche, Attias escribió en el epígrafe: “Hasta donde la luna nos lleve”.