El video de cómo pescaron a Mauro Icardi mirando a una mujer en su llegada a Turquía

Para llegar a Turquía a préstamo el jugador recibirá una suma de 10 millones de dólares anuales, el mismo salario que percibía en el París Saint Germain.

Además, el club pondrá a disposición de la familia un chofer y seguridad privada, profesores de turco para sus hijos y un chef que esté disponible las 24 horas.

Además, Wanda solicitó tener vuelos ilimitados por todo el mundo y cuando lo requieran.

Zaira Nara, sobre la nueva vida de Wanda Nara en Turquía: "A ella le preocupa mucho..."

ras el sorpresivo viaje de Wanda Nara a Turquía para acompañar a su marido, Mauro Icardi, para efectivizar su llegada al Galatasaray donde jugará tras su salida del PSG, anoche su hermana Zaira Nara contó algunas intimidades que preocupan a la familia Nara Icardi.

En diálogo con LAM (América TV), la morocha reconoció que el pase de Icardi a Estambul se venía hablando hace días en la familia. "Con Wanda estuvimos juntas todo el fin de semana en Miami y hablamos bastante sobre su mudanza a Turquía, pero hasta que no estuviera confirmado no podíamos decir nada", explicó.

En tanto, sobre la mayor preocupación de Wanda Nara en semejante y radical cambio de vida, Zaira aseguró que pasa por sus 5 hijos. "Es muy difícil el cambio de país cuando tenés hijos con el tema del colegio, médicos, el idioma" reveló; al tiempo que afirmó: "Es todo un desafío... ir a un país tan distinto y empezar todo desde cero", si bien dejó en claro que no pudieron hablar demasiado sobre el tema.

No obstante, Zaira Nara reveló que a Wanda "Le preocupaba mucho no saber cuánto tiempo sería el contrato, por el colegio de los chicos más que nada", si bien aclaró no estar al tanto en qué quedó. "Sé que había varias propuestas. Está pasando todo ahora porque llegó hace un rato. Wanda ahora está con mucho trabajo", agregó.

Al tiempo que la menor de las Nara concluyó deslizando: "Supongo que cuando termine con las grabaciones (de ¿Quién es la máscara?, en Telefe) va a organizar todo los temas familiares y la mudanza. Mamá en Italia y es la que viaja a París para encargarse de los chicos mientras Wanda está trabajando y con las grabaciones".