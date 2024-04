El video de Daniel Osvaldo en una situación comprometedora con una sensual rubia

Embed

El encuentro entre Daniela Osvaldo y la bella rubia fue en el boliche Chauvin de Mar del Plata. En el video se observa que él le habla en el oído, en un claro plan por conquistarla, mientras ella disfruta de un trago.

A mediados de marzo, el ex jugador anunció que se separó de la periodista de C5N, Daniela Ballester. "Quiero aclarar que Daniela y yo ya no estamos más juntos. Fin del comunicado", expresó en un mensaje en sus redes. A poco de la ruptura, el ex futbolista volvió al ruedo.

Daniela Ballester reapareció en las redes tras su polémica separación de Daniel Osvaldo

A pocos días de conocerse la noticia de la polémica separación de Daniela Ballester y Daniel Osvaldo, la periodista decidió volver a las redes sociales luego de haber cerrado sus cuentas de forma inesperada.

Tras finalizar su relación, Daniela decidió mantenerse en silencio al respecto de la situación, incluso cuando el ex futbolista dio confusas declaraciones sobre una supuesta infidelidad por parte de ella en un dramático pedido de ayuda.

"Primero y principal, quiero aclarar que lo que dije de Daniela es mentira, lo dije en un estado de enojo y ceguera y estoy muy arrepentido, porque seguramente mis dichos le hayan traído problemas en su trabajo y en su vida", fueron las palabras de Osvaldo tras la repercusión que eso generó.

Fue entonces, en medio de este contexto, que la periodista reabrió su cuenta de Instagram, y aunque muchos esperaban algún posteo relacionado a este acontecimiento, Ballester se mostró indiferente y hasta el momento solo publicó fotos de una salida con amigas.

Incluso, se mostró mega sonriente en un video donde mostraba que se realizó cambio de look que podría significar el cierre de una etapa.