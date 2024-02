El video de Furia orinando en medio de una prueba en Gran Hermano: "Marqué territorio"

La participante utilizó el pañal que le dieron desde la producción pero no fue suficiente y manchó el piso, en un video que compartió la cuenta @eeemiliano en la red social X.

"No para, no vengan, marqué territorio", les decía Furia entre risas a sus compañeros que no entendían bien lo que sucedía. "¿Está haciendo pis?" ¿Meó un montón?", le consultaron al instante.

"Me estaba meando bolu.. No vengas acá, posta", advertía Furia, ya más tranquila luego de poder orinar en medio de la competencia y ante la total sorpresa de todos los participantes.

"No me vean la pochola. Menos mal que estoy tatuada... Bueno, estoy como nueva. ¿A dónde tiro esto ahora? (por el pañal)", cerró Furia después de su increíble acción.

gran hermano.jpg

La angustia de Furia tras el último Congelados en Gran Hermano: "Mi familia no quiere venir"

Se vivió un momento muy emotivo en la casa de Gran Hermano, Telefe, ya que se realizó una vez más la sección de Congelados, y Furia fue una de las participantes más movilizadas por la situación.

Para esta ocasión, ingresaron a la casa la mamá de Rosina Beltrán y la novia de Manzana. Tras su visita, los hermanitos se mostraron muy conmovidos y Furia decidió hacer una dura reflexión ante las cámaras.

Mientras lavaba los platos en la cocina, la entrenadora mostró su costado más sensible y expresó: “Como veremos, mi familia no quiere venir a la casa. Así que si para la semana que viene estoy, supongo que ahí vendrá alguien".

"A menos que me llamen al confesionario y me digan ‘Che, Juli, te explicamos una cosa, tu familia no se quiere exponer’. Yo les voy a decir que está perfecto. No pasa nada, es entendible. Es demasiado entendible de su parte", continuó.

Además, no sería la primera vez que la participante se muestra afectada por las visitas, ya que luego del encuentro de Nicolás y su mamá, se quebró al recordar la pérdida su madre tras una lucha contra el cáncer.