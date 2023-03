El video de la furia de Karina La Princesita con un sonidista en pleno show: "Estoy gritando como una loca"

Embed

“Yo no sé de sonido. Si vos sabés mandá a alguien que lo dé vuelta. No me hagas señales a mi porque estoy cantando”, le dijo indignada Karina La Princesita al sonidista en pleno concierto.

Y añadió entre medio del grito del público: “Y vos que estás ahí, estoy gritando como una loca. Subime el volumen. No tengo que estar haciendo señas como una loca. Te lo pido por favor”.

“Y antes de decírselo en público, se lo dije por señas veinte veces. Pero ya que no me entendieron, no me queda otra opción. Si me acopla, no estás haciendo bien tu trabajo. Así que, por favor”, cerró muy enojada la vocalista.

Los melancólicos mensajes de Karina La Princesita en Instagram

Karina La Princesita volvió a manifestar su estado de ánimo desde sus historias de Instagram con dos profundas reflexiones un tanto tristes que causaron impacto en sus seguidores.

“Estás ahí firme cuando la gente está mal. Y cuando se ponen bien y ya no te necesitan, se borran. Lo peor es que te dejan sola cuando todo se da vuelta”, indicó la vocalista.

Y en otro mensaje, expresó: "Quiero abrazar a mi yo de ayer y decirle que no merecía todo lo que vivió".