El video retro de Alfa de Gran Hermano 2022: sin bandana y con peluca

"Me hicieron el hair recovery. Ya está, completito por 25 dólares. Me la llevo a Buenos Aires. Ya me voy así peinadito", decía Walter, en una imagen que rápidamente se volvió viral.

El video tiene unos años pero esta semana tomó relevancia desde las redes sociales y los usuarios replicaron el material al darse cuenta que se trataba de Alfa de Gran Hermano 2022.

Cabe recordar que también circuló hace unos días un video de Juan Reverdito, el taxista hincha de San Lorenzo que fue uno de los primeros en dejar el reality de Telefe, y su antigua participación en el ciclo del Trece, Bienvenidos a bordo.

En las imágenes se lo puede ver a Juan con mucha barba, con algunos kilos más a los que luce ahora y sin sus populares trenzas en el cabello.

El grito del exterior que desató la fuerte pelea de Romina y Alfa en Gran Hermano 2022: "No me hables más"

Se observó una fuerte pelea entre Walter Alfa Santiago y Romina Uhrig. Todo surgió por un grito del exterior que alertó a Alfa. Según él escuchó, gritaron: “Romina, dejá de hacerte la bolu… con Alfa”.

El hombre de 61 años, no se quedó con eso y fue a encarar a la ex diputada, mencionándole el tema de las hijas, algo que puso furiosa a Romina.

"Yo no me meto con tu hija ni con tu nieta, todo lo que dije de vos te lo dije en tu cara y lo hablamos acá. Tengo tres hijas chiquitas y vos no sabes por qué estoy acá y no te lo voy a decir", le dijo ella muy enojada.

"Te dije lo que gritaron, nada más", se defendió Alfa. Minutos después, ella se fue a su habitación y él la fue a buscar: “Con lo que vos te estás haciendo contra es con el tema de tus hijas. Como de victima porque extrañas a las chicas…se ve cuando te pones a llorar y mostrás la foto”, le dijo sin filtros.

Y ahí Romina explotó: “Te estás yendo al carajo, porque yo no expongo a mis hijas, no las utilizo. Pongo la foto para que mis hijas vean que las tengo siempre presente. No soy ninguna actriz ni ninguna mentirosa”.

Luego, Romina se retiró de la habitación y dejó a Alfa hablando solo pero eso la afectó mucho y terminó muy angustiada y en crisis de llanto, consolada por sus compañeras.