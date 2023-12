El video de Rusherking y Ángela Torres que despierta rumores de romance entre ambos

Rusherking y Ángela Torres 1.jpg

Es así que tanto la sobrina de Diego Torres como el ex de la China Suárez subieron a sus respectivos perfiles de Instagram una particular foto frente a un típico árbol navideño neoyorkino, así como también posando juntos vestidos de fiesta dispuestos a celebran la Nochebuena juntos.

Asimismo, Ángela compartió un divertido video en su cuenta de Tik Tok que los muestra más que cómplices probando una fruta exótica. “Probando esta fruta que ni idea el nombre”, describió ella mientras Rusherking lanzó “Dragon frutis”, al tiempo que intenta cortarla: “A la mitad, perfecto, te lo pido por favor”, pidió ella.

La cuestión es que tras algunos intentos, los chicos lograron partir la fruta y mientras la prueban se escuchan voces de fondo, pero ellos siguen en su historia. "¿Qué puntaje le ponés?", pregunta Ángela y Rusherking arriesga “Un 10”. "¿Un 10? No, estás flasheando mal. Además, ni la agarrás, con un miedo comés. Es como que no tiene gusto”, sentenció ella divertida y con un brillo especial en sus ojos.

El letal comentario de Rusherking que estaría dedicado a la China Suárez

En abril de este año la China Suárez y Rusherking anunciaron su separación y, a partir de la ruptura, surgieron todo tipo de hipótesis sobre su distanciamiento.

Lo que sí se sabe es que las cosas entre ellos no quedaron tan bien y ahora el cantante le habría tirado un palito a su ex. Días atrás, por ejemplo, Rusherking dijo que no estaba en pareja desde hace un año, negando así su relación con la actriz.

La artista también se manifestó y en sus historias de Instagram escribió: "Era mentira cuando decías que era perfecta", como adelanto de su nuevo tema, Corazón de cartón.

Ahora, Estefi Berardi descubrió el tremendo comentario que dejó Rusherking en una publicación de Karina La Princesita sobre la canción que hizo con Jimena Barón, Emanero y Ángela Torres, Sinvergüenza.

"¿Quién no tuvo una sinvergüenza en su vida?", se preguntó Rusherking picante. Berardi capturó el comentario, lo remarcó y, claro, lo asoció con su ex, la China Suárez.