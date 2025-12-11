Eugenia Tobal reconoció por fin la dura pelea con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: "Fue..."

Y finalmente el miércoles 10 de diciembre llegó el día de la eliminación de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity (Telefe), algo con que se especulaba hace ya varias semanas.
Por primera vez, Eugenia Tobal finalmente se sinceró sobre la discusión que tuvo con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity y por la que tuvieron una profunda charla.
Hace un tiempo Ángel de Brito había contado de un tenso cruce que se había dado en las grabaciones del reality entre la actriz y el jurado Germán Martitegui. Esto habría llevado a la participante a plantear con la producción irse del programa. Sin embargo, la actriz en su momento salió a desmentir rotundamente la versión.
Lo cierto es que hace unas horas se vio al aire en el ciclo que conduce Wanda Nara la eliminación de Eugenia Tobal del reality gastronómico y luego en charla con Verónica Lozano terminó confesando aquel cruce con Martitegui.
Luego de ser eliminada de MasterChef Celebrity, en la sección Chef al diván, Tobal se sinceró sobre cómo se llevó realmente con Martitegui y dio detalles de aquel encontronazo que tuvieron en una de las grabaciones.
"No pasó nada con Germán", dijo primero la actriz. A lo que Lozano le coonsultó: "¿Te enojaste con él en algún momento?". La ahora ex participante del reality comentó al respecto: "Yo creo que todos juegan a un rol, cada uno tiene un personaje tanto el Tano como Betu y él hacen algo diferente cada uno".
Y luego confesó aquel entredicho con el ácido jurado: "Mi personalidad también es así, no me acuerdo, igual lo hablamos con él. Una vez creo fue que también tal vez yo estaba muy sensible, no fueron días muy agradables para mí durante casi diez días, fueron bastante tensos en mi vida personal".
"Hago un meaculpa que muchas cosas tal vez te afectan mucho más y estás más susceptible. A lo mejor fue una manera. Las críticas están buenísimas, yo las acepto todas, pero las constructivas están más buenas que las destructivas me parece siempre en la vida. Tal vez la forma pero hablamos con la mejor y nos hemos abrazado siempre. Listo ya está, se termina ahí", finalizó Tobal reconociendo lo que en su momento negó de aquel enfrentamiento con Germán Martitegui.
Antes de verse la eliminación al aire de Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity (Telefe), Ángel de Brito y Julieta Argenta contaron en LAM (América Tv) algunos detalles de la grabación con la última participación de la actriz en el reality.
"El 21 de noviembre se grabó la eliminación de Eugenia Tobal", indicaron. Aparentemente, al conflicto de la actriz con Germán Martitegui que llegó a los medios se habrían sumado algunos problemas personales que la dejaron especialmente sensibilizada.
“Ella ingresó al reality muy sensible. La producción fue notando cómo se fue apagando a medida que iban pasando los programas. Siempre estuvo sensible detrás de cámara", explicaron.
Y se mencionó algunos quiebres que tuvo Tobal durante las grabaciones: "En algunos casos lloró y, otras veces, fingió demencia con Martitegui. Dicen que fue cuando se agarraron con Martitegui, pero que después fluyó”, se precisó.
En cuanto al último programa donde quedó eliminada, Julieta Argenta comentó: “Se emocionó en la despedida. Me dicen que ‘el grupo aprendió a quererla, que tiene mucho carácter, pero la quieren un montón’. Da la sensación de que algo más le está pasando a nivel personal”.