Eugenia Tobal reconoció por fin la dura pelea con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: "Fue..."

"No pasó nada con Germán", dijo primero la actriz. A lo que Lozano le coonsultó: "¿Te enojaste con él en algún momento?". La ahora ex participante del reality comentó al respecto: "Yo creo que todos juegan a un rol, cada uno tiene un personaje tanto el Tano como Betu y él hacen algo diferente cada uno".

Y luego confesó aquel entredicho con el ácido jurado: "Mi personalidad también es así, no me acuerdo, igual lo hablamos con él. Una vez creo fue que también tal vez yo estaba muy sensible, no fueron días muy agradables para mí durante casi diez días, fueron bastante tensos en mi vida personal".

"Hago un meaculpa que muchas cosas tal vez te afectan mucho más y estás más susceptible. A lo mejor fue una manera. Las críticas están buenísimas, yo las acepto todas, pero las constructivas están más buenas que las destructivas me parece siempre en la vida. Tal vez la forma pero hablamos con la mejor y nos hemos abrazado siempre. Listo ya está, se termina ahí", finalizó Tobal reconociendo lo que en su momento negó de aquel enfrentamiento con Germán Martitegui.

Los picantes detalles de la salida de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity

Antes de verse la eliminación al aire de Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity (Telefe), Ángel de Brito y Julieta Argenta contaron en LAM (América Tv) algunos detalles de la grabación con la última participación de la actriz en el reality.

"El 21 de noviembre se grabó la eliminación de Eugenia Tobal", indicaron. Aparentemente, al conflicto de la actriz con Germán Martitegui que llegó a los medios se habrían sumado algunos problemas personales que la dejaron especialmente sensibilizada.

“Ella ingresó al reality muy sensible. La producción fue notando cómo se fue apagando a medida que iban pasando los programas. Siempre estuvo sensible detrás de cámara", explicaron.

Y se mencionó algunos quiebres que tuvo Tobal durante las grabaciones: "En algunos casos lloró y, otras veces, fingió demencia con Martitegui. Dicen que fue cuando se agarraron con Martitegui, pero que después fluyó”, se precisó.

En cuanto al último programa donde quedó eliminada, Julieta Argenta comentó: “Se emocionó en la despedida. Me dicen que ‘el grupo aprendió a quererla, que tiene mucho carácter, pero la quieren un montón’. Da la sensación de que algo más le está pasando a nivel personal”.