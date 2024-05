Emilia Mernes fue internada y hay preocupación: qué dice el comunicado oficial

Emilia Mernes

De esta forma, el evento se pasó para el próximo domingo 26 de mayo y aclararon: "Los tickets con fecha 3 de mayo son válidos para la nueva función del 26 de mayo. Se informará a través de redes sociales como siguen sus conciertos inmediatos".

Finalmente, con respecto a la salud de Emilia, el comunicado expresó: "Emilia fue nuevamente internada para someterse a estudios clínicos, impidiendo su participación en el show programado para el día martes 7".

Emilia Mernes comunicado

Emilia Mernes tuvo que suspender su show en el Movistar Arena por problemas de salud

Emilia Mernes está llevando a cabo su ciclo de 10 shows en el Movistar Arena y este viernes tenía lugar el concierto número siete. Sin embargo, la cantante tuvo problemas de salud y se vio obligada a suspender el evento a último momento.

“Tardó una hora en salir al escenario, está descompuesta, salió a pedir perdón y se acaba de suspender el show en el Movistar Arena. Tampoco tiene voz y hay que ver si se puede recomponer para el martes”, detalló Pepe Ochoa minutos antes de finalizar el programa de LAM (América).

De esta forma, con el público en sus asientos, Emilia se acercó al escenario con una bata de peluche puesta y con una profunda angustia se dirigió a los presentes y expresó: "Buenas noches. Quiero pedirles perdón porque no voy a poder hacer el show de hoy".

"Me siento muy mal. Les quiero pedir perdón de corazón. Realmente no puedo. Intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen pero realmente me siento muy mal y el medico me dijo que no puedo así. Gracias por estar acá", cerró entre lagrimas.