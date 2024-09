Emma Vich explotó contra los ex Gran Hermano que fueron al show de Bautista: el posteo que luego borró

Allí dijeron presentes su pareja Denisse González y otros ex compañeros del reality donde Bauti se consagró como el ganador de la edición 2023.

Sorpresivamente, Emmanuel Vich lanzó un letal comentario desde la virtualidad y luego lo borró, expresando su fastidio por el apoyo que tuvo su ex compañero de reality en esa importante fecha.

“Ninguno de GH compartió un lindo momento conmigo cuando los invité al estreno de mi video solo Alan de Córdoba y El Paisa, Flor y Damián, aparte de mis amigos, productores y mi amor”, remarcó molesto Emmanuel Vich desde su cuenta en X, destacando a sus ex compañeros de reality que sí lo apoyaron cuando los convocó.

Y agregó filoso: “Ahhhh pero al Rex fuimos todos. Ya sabemos quién está para quien. Un besito y mucha luz. Gracias”. Luego, el cordobés lo borró y publicó un agradecimiento desde sus historias en Instagram.

emma vich mensaje contra quienes fueron al show de bautista.jpg

Emma Vich explicó en qué consiste el free love que mantiene con su marido desde hace 11 años

A diferencia de su desplante en Empezar el día, el programa de Yuyito González en Ciudad Magazine, donde se fue ofuscado en medio de la entrevista al no querer hablar de su vida privada, esta vez Emma Vich fue de visita a Noche al Dente, América Tv, mucho mejor predispuesto.

Es así que el ex Gran Hermano no tuvo inconveniente alguno en hablar de la relación abierta que mantiene con Nico, su esposo, quienes llevan juntos 11 años.

Claro que primero confió que lo que más lo sorprendió al salir del reality y tomar contacto con sus redes sociales “fue la cantidad de mensajes de los chiques y las cartas escritas”, tras lo cual Fer Dente quiso saber si es partidario de la monogamia o el poliamor junto a su pareja.

Allí, Emma fue claro al asegurar: “No, free love. Yo estoy casado con Nico, lo amo. 11 años ya cumplí. Free love es amor libre, si me amás…”, lo que motivó que el conductor le preguntase intrigado “cuál es el contrato del free love”.

“Si vos preguntás, reglas no hay, se habla y listo”, confió Vich al tiempo que explicó:“Si a él le gusta alguien y quiere estar con ese alguien, puede estar”, a lo que Dente quiso saber cuál sería el problema con esas condiciones. Fue allí que Emma aclaró: “Si se enamora de otra persona bueno, nos vemos”.

Por último, tras reconocer que se cuentan si tienen ganas de estar con otra persona, Nico -quien ingresó al estudio durante la entrevista- se contó cómo vivió los meses de encierro de Emma.

“Fue re difícil. Me vine a Buenos Aires, era todos los miércoles y todos los domingos estar en las galas [...] De a ratos lo veía que sufría y de a ratos lo veía súper bien y se re divertía, pero bueno. Le tocaron cosas muy difíciles ahí adentro, así que afuera yo estuve medio mal y me peleé con todos afuera para defenderlo”, concluyó el esposo del ex GH.