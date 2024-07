Emma y Furia fueron excluidos del festejo de los ex Gran Hermano tras la victoria de Argentina: el motivo

Lo cierto es que por un lado se juntaron en una casa Virginia, Manzana, Catalina, Joel y Florencia Regidor, quienes dentro del reality formaban la alianza de la Vizcachera.

festejos Copa America ex gran hermano

Por otra parte, Emma y Furia tuvieron su juntada con otros amigos, pero no se quedaron callados ante la situación: “Yo te dije que el chabón era así, te lo dije. No se puede creer, no se puede creer", comenzó diciendo en una historia junto al estilista.

"Este es el nuevo Gran Hermano pero con celulares, ¿entendés? Esto no puede ser así. El show, amigo", finalizó. Además en el video incluyó un sticker con cara de Manzana, lo cual dejaba en evidencia hacia quien iban dirigidas sus palabras.

La particular foto de Furia de Gran Hermano con Lionel Messi para festejar el triunfo en la Copa América

Anoche, la Selección argentina se impuso 1-0 ante Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami, con un gol de Lautaro Martínez. Tras un partido vibrante, el equipo de Lionel Scaloni se consagró bicampeón de América.

En sus redes sociales, Furia de Gran Hermano mostró que vio el partido junto a tres de sus ex compañeros de convivencia, Hernán Ontivero, Lucía Maidana y Emma Vich, que fue junto a su novio.

Tras el contundente triunfo de la Selección, Juliana Scaglione sorprendió a sus seguidores con una publicación, donde se la puede ver junto al máximo ídolo de los argentinos, Lionel Messi.

En la foto, La Pulga le está dando un beso en la cabeza, mientras ella sonríe con "cariños" en sus brazos. Enseguida, el posteo recibió miles de likes.

FURIA Y MESSI

La publicación en cuestión fue un montaje que hizo una fanática de Furia con una imagen de la jugadora durante su estadía en la casa y el retrato del goleador besando la Copa del Mundo en Qatar.

La entrenadora de crossfit vivió con mucha pasión el encuentro de la Selección ante Colombia. En un momento, la ex GH explotó emocionada porque vio que Rodrigo de Paul se rapó la cabeza y exclamó: "¡Es furioso! ¡Es furioso!".