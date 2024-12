Empeoró la salud de Jorge Lanata: "Muy grave"

"Están todos los familiares en el Hospital Italiano, empeoró, muy grave la salud de Jorge Lanata, es un momento muy complejo y están todos tomando una decisión", indicó la periodista Karina Iavícoli con mucha prudencia en el programa Intrusos, América Tv.

"Los médicos ya hicieron todo lo humanamente posible, ahora está en manos de Dios, no queda más que rezar", agregó Damián Rojo sobre la gravedad del cuadro de Jorge Lanata.

"Es una hora de tomar una decisión, ya van seis meses, si sigue así no evoluciona", añadió.

La familia del periodista se encuentra reunida en el Hospital Italiano y hay mucha preocupación sobre el actual cuadro de gravedad que presenta el conductor.

Elba Marcovecchio dio detalles de la Navidad más dura y triste que pasó con Jorge Lanata internado

Jorge Lanata lleva seis meses y medio de internación en el Hospital Italiano y pasó la Nochebuena acompañado de su amigo Gabriel Levinas, mientras que su familia lo visitó durante el día.

En este sentido, la esposa del periodista Elba Marcovecchio contó cómo pasó esta fecha especial en un momento familiar complicado.

"Una Navidad un poquito diferente. Jorge está estable pero es imposible no extrañarlo en casa", indicó la abogada visiblemente afectada por el largo tiempo de internación que lleva el conductor.

Y contó que visitó en el hospital a su marido durante el día de Navidad: "El 24 estuve toda la mañana con él, es triste. El 25 almorzamos acá y mis hijos se fueron con mis hermanos y mi mamá a La Plata, fue raro".

Y remarcó: "Nunca había pasado la Navidad sin mis hijos. Pero bueno, es esta cuestión de dividirse que es difícil, desde bebés estuvieron conmigo".

"Lo único que me importa es que Jorge vuelva a casa. No voy a hablar nada ni de Bárbara, Lola, ni de las madres, no tengo nada que hablar", finalizó Elba Marcovecchio evitando referirse al conflicto con las hijas y las ex esposas de Jorge Lanata.