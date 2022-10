En medio del escándalo entre L-Gante y Tamara Báez, mostraron un video de un importante avance de Jamaica

Tamara bajó un poco las revoluciones de sus mensajes en las redes sociales y sorprendió al mostrar los primeros pasos que dio su hija. "Primeros pasos de mi Jami", escribió junto al clip en donde se la ve a la pequeña caminar emocionada.

Sin embargo, las cosas no están muy bien y ahora el cantante acusó a Báez de tener "rehén" a Jamaica y no dejarla ver. "Es fácil ser mujer y usar una hija bebé para extorsionar junto a un carancho por pensar en caliente. Eso es fácil", dijo L-Gante por las denuncias que recibió de su ex.

Tamara Báez dio detalles explosivos del romance entre Wanda Nara y L-Gante: "Ella lo busca desde..."

Precisamente cuando este viernes L-Gante confirmó su relación con Wanda Nara en la grabación del programa de Mirtha Legrand, que saldrá al aire este sábado en la pantalla del Trece, su ex novia Tamara Báez salió a revelar los detalles de cómo se gestó conexión entre el padre de su hija y la aún esposa de Mauro Icardi.

Entrevistada junto a su abogado por Jorge Rial en Argenzuela (C5N), donde pidió que no se la enfoque, cuándo se le consultó si Wanda Nara jugaba el mismo que la China Suárez -algo que tanto cuestionó al estallar el Wandagate-, Tamara Báez no dudó un instante. "Sí, totalmente. Ella lo busca desde que estábamos juntos porque él mismo me mostraba, ‘mirá me reaccionó a esto’”, aseguró ya más tranquila que los días anteriores al tener su botón antipánico y la medida perimetral establecida por la Justicia.

"Ella lo busca desde que estábamos juntos" aseguró Tamara Báez refiriéndose a Wanda Nara y su ex, L-Gante. Recientemente hicieron una campaña publicitaria que los tiene como protagnistas.

“Y él en ese momento me decía ‘es una persona grande’”, agregó Tamara revelando los comentarios que le hacía L-Gante por aquel entonces sobre la persecución virtual de la rubia. “O me decía ‘la vi en persona y no es lo que parece’, me hacía esos comentarios, entonces yo no dudaba ni un poco”, recordó también la mamá de Jamaica.

Al mismo tiempo, Tamara Báez fue terminante sobre una posible reconciliación con el referente de la cumbia 420 al afirmar "Yo no quiero saber más nada. Yo ya estuve esperando todo un año para tener una familia unida como lo soñábamos, como lo planeábamos, y no se dio... Entonces como que ya está. El duelo lo pasé en la relación".