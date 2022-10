Tamara Báez dio detalles explosivos del romance entre Wanda Nara y L-Gante: "Ella lo busca desde..."

Wanda Nara "Ella lo busca desde que estábamos juntos" aseguró Tamara Báez refiriéndose a Wanda Nara y su ex, L-Gante. Recientemente hicieron una campaña publicitaria que los tiene como protagnistas.

“Y él en ese momento me decía ‘es una persona grande’”, agregó Tamara revelando los comentarios que le hacía L-Gante por aquel entonces sobre la persecución virtual de la rubia. “O me decía ‘la vi en persona y no es lo que parece’, me hacía esos comentarios, entonces yo no dudaba ni un poco”, recordó también la mamá de Jamaica.

Al mismo tiempo, Tamara Báez fue terminante sobre una posible reconciliación con el referente de la cumbia 420 al afirmar "Yo no quiero saber más nada. Yo ya estuve esperando todo un año para tener una familia unida como lo soñábamos, como lo planeábamos, y no se dio... Entonces como que ya está. El duelo lo pasé en la relación".

lgante tamara baez y jamaica bebé.jpg Tamara Báez y L-Gante en 2021 con Jamaica recién nacida, sin saber que pronto la relación se resquebrajaría tras la aparición de Wanda Nara en sus vidas.

En tanto, Báez dejó entrever que la crisis y mala relación con el papá de su hija no comenzó hace tanto tiempo. "Cuando nació mi bebé estábamos bastante bien, después cambiaron mucho las cosas. Aparecieron los videos y eso me hacía muy mal. Él me negaba siempre todo y volvíamos... hasta que dije basta", concluyó la joven.

Tamara Báez habló con Mauro Icardi y aseguró que Wanda Nara pasó la noche con L-Gante

Luego de denunciar a través de su cuenta de Instagram que le entraron a robar a su casa, Tamara Báez rompió el silencio en A la tarde (América TV) y no sólo confirmó los rumores de romance entre Wanda Nara y L-Gante, sino que contó que habló con Mauro Icardi y relató en detalle los hechos de violencia que sufre desde hace meses por parte del cantante.

“Fueron ellos los que ingresaron, yo tengo la aplicación y sé quiénes son las personas que entraron al barrio”, dijo y ratificó que su ex pareja ingresó con Wanda Nara, Kenny y su mamá, al country Banco Provincia. A su vez, contó que ella comparte la aplicación con un amigo del referente de cumbia 420, y es probable que hayan usado de excusa para vandalizar su hogar el ingreso a la otra casa que el cantante tiene en el lugar.

tamara báez en A LA TARDE.jpg La primera entrevista con la que Tamara Báez rompió el silencio fue en el programa de Karina Mazzocco, A la tarde, en la pantalla de América TV.

Al ser consultada por Karina Mazzocco y su equipo sobre la relación del cantante con la empresaria, aseguró: “tengo súper confirmado desde hace tiempo están juntos por un amigo muy cercano a él que me dijo que está con Wanda Nara”. "¿Duermen juntos?", le preguntó la conductora, y ella no lo dudó: "Sí, duermen juntos”.

"Yo quiero salir de todo el entorno de él”, aseguró Tamara, que mientas daba la entrevista se dirigía junto a su abogado a la comisaría para denunciar el hecho, y ratificó nuevamente que es perseguida por el entorno del músico.