En medio de la fuerte denuncia de Jimena Campisi, se supo que Tomás Constantini está separado

“Podemos confirmar que Tomás Constantini está separado desde hace varios meses de Micaela Dalla Libera”, anunció el periodista que aseguró que todo estaba chequeado con dos fuentes irrefutables.

Además, detalló: “La información que me llega es que la separación se debería, entre otros motivos, a problemas con alcohol. No sería algo nuevo en el entorno de él que está al tanto de esto, pero eso habría hecho mecha en la relación. Entiendo que también es algo que se está tratando”.

“Quizás esto tenga que ver con la decisión de los abogados de Constantini de acercar posiciones con Jimena ya que hay una audiencia programada para el 10 de diciembre”, remarcó Esteves.

El duro relato de Jimena Campisi sobre su historia con Tomás Constantini: "No lo quiero ni recordar"

La modelo Jimena Campisi pelea hace 12 años por la ausencia económica de Tomás Constantini hacia el hijo que tuvieron juntos, y este jueves habló en A la Tarde (América) para visibilizar su situación.

En lo el programa, Jimena hizo una reconstrucción de lo que fue su tormentosa relación y recordó: “Fue corto. Yo lo conozco a Tomás haciendo temporada de teatro en Carlos Paz y cuando termino vengo a vivir a Buenos Aires. Después de seis meses decidimos tener un bebé, yo estaba de novia con él”.

"Tenía 24 años, y esa cosa de los regalos que me hacía, obviamente que a cualquier mujer la deslumbra. Decían que salían, que se pasaba, pero conmigo no. Cuando quedo embarazada, si. Empezó a salir, volvía a cualquier hora y se pasaba de todo, no lo quiero ni recordar”, siguió entre lágrimas.

En ese sentido, destacó que el embarazo fue un quiebre en la relación y desde que el bebé nació quedó completamente sola. “Todos necesitamos una mamá y un papá. Me angustia porque yo soy re sensible en el amor y en todo. Creo que todos los merecemos. Y mi hijo, tiene a mi pareja, que es maravilloso, y hace de papá”, manifestó.

De todas formas, aseguró que actualmente no insiste en una re vinculación, sino que pelea por el cumplimiento de la cuota alimentaria correspondiente.

“Mi decisión de salir hoy fue porque quiero pelear por la cuota alimentaria de mi hijo, es lo único", sentenció y confesó que no tiene otras intenciones de mostrarse en los medios más que sus declaraciones en el programa de Karina Mazzocco.