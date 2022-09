¡En vivo! El tremendo reclamo de Soledad Aquino a Marcelo Tinelli en Canta Conmigo Ahora

Soledad Aquino en CCA.JPG Marcelo Tinelli invitó a su ex, Soledad Aquino, a formar parte del jurado de Canta Conmigo Ahora (El Trece). ¿Se sumará en la segunda temporada?

"¡Me muero si viene mamá al jurado! Al lado mío, así chusmeamos todo. Sabe mucho mamá de flamenco, de todo. Es picante mamá eh...", disparó entonces Lelé lo que generó instintivamente la reacción del cabezón. "Ya la conozco..." deslizó con cara de circunstancia y desatando las carcajadas de todos los presentes.

En tanto, al momento de tomar la palabra, Soledad Aquino le hizo un picantísimo reclamo que, al mismo tiempo, fue en realidad un tierno agradecimiento público por el apoyo, la ayuda y la compañía del conductor en el momento más difícil de su vida. "Cuando cantabas vos en el sanatorio, no sé por qué se iban todas las enfermeras y los médicos... Igual era para levantarme... me hacías serenatas, estaban muy buenas... Después las escuché, ¡Gracias!", lanzó Sole con una sonrisa de oreja a oreja.

El fuerte mensaje de Mica Tinelli a un año del trasplante de Soledad Aquino

Soledad Aquino pasó por una muy fuerte experiencia el año pasado cuando tuvo que someterse a un trasplante de hígado por el que estuvo varios meses internada en el sanatorio de la Trinidad y por el que estuvo en riesgo su vida. En este contexto, en junio pasado Mica Tinelli compartió en Instagram fotos de la internación de su mamá al cumplirse un año de esa fecha que marcó a toda la familia y acompañó las imágenes con un emotivo posteo.

mica tinelli 2.jpg Soledad Aquino durante su internación en 2021, donde pudo recibir el trasplante de hígado que necesitaba.

"Lo subo hoy porque quizás mañana esté muy sensible. No se ni como empezar esto, hace un año nos cambiaba la vida. Ahora solo puedo pensar en que estas acá, que no era tu momento. La vida me hizo estar lejos el día de tu trasplante, no tengo idea porque, pero nada es casualidad...", comenzó Mica su mensaje. Y agregó: "Me acuerdo del llamado de papá, diciéndome que no había salido todo como esperábamos, que por las dudas me vuelva... No entiendo ni cómo hice la valija, cómo me subí a un avión".

"Lo único que sé es que quería estar cerca tuyo. Estuviste casi 8 meses internada ma y ahí me di cuenta de la mujer que sos, de la fortaleza que tenés, no podía dejar de admirarte en ningún momento", siguió la hermana de Cande Tinelli. "Sacabas fuerza de donde ya ni tenías. Creo que el amor sana, el amor todo lo puede. El amor, la familia, los amigos, nos tocaron los mejores médicos del mundo; ellos y vos lograron este milagro de que hoy estés acá con nosotros", añadió con coraje.

mica tinelli 1.jpg

"Qué decirte, te amo, te admiro, celebro que hoy estés acá. Nos deben quedar muchas cosas por vivir, estoy segura", manifestó conmovida Mica. Y cerró: "La vida es hoy, no dejen nada por decir ni por hacer. No pierdan la fé. El AMOR y la salud es lo más importante. Mi mamá: la mujer más luchadora y fuerte que conocí".