El relato de Soledad Aquino sobre el momento más duro de su internación

Embed

"Tuve dos paros cardiacos después del trasplante", detalló Aquino y precisó que su médico le practicó RCP (reanimación cardiopulmonar). "Me salvó mi doctor, que me hizo reanimación", añadió.

En ese instante, sus hijas pensaron lo peor. "Dejaron entrar a todos a verme porque podría volver a entrar en paro, pero bueno, zafé", mencionó la mamá de Cande y Mica.

Por último, Aquino reveló que fue emocionante ver a todos sus seres queridos apenas abrió los ojos. "Cuando me desperté vi a las chicas, a Marcelo (Tinelli) y a mis amigas", sentenció.

image.png

El fuerte mensaje de Mica Tinelli, a un año del trasplante de Soledad Aquino

Soledad Aquino pasó por una muy fuerte experiencia el año pasado cuando tuvo que someterse a un trasplante de hígado por el que estuvo varios meses internada en el sanatorio de la Trinidad y por el que estuvo en riesgo su vida.

En este contexto, Mica Tinelli compartió en Instagram fotos de la internación de su mamá al cumplirse un año de esa fecha que marcó a toda la familia y acompañó las imágenes con un emotivo posteo.

"Lo subo hoy porque quizás mañana esté muy sensible. No se ni como empezar esto, hace un año nos cambiaba la vida. Ahora solo puedo pensar en que estas acá, que no era tu momento. La vida me hizo estar lejos el día de tu trasplante, no tengo idea porque, pero nada es casualidad...", comenzó Mica su mensaje.

image.png

Y agregó: "Me acuerdo del llamado de papá, diciéndome que no había salido todo como esperábamos, que por las dudas me vuelva... No entiendo ni cómo hice la valija, cómo me subí a un avión".

"Lo único que se es que quería estar cerca tuyo. Estuviste casi 8 meses internada ma y ahí me di cuenta de la mujer que sos, de la fortaleza que tenés, no podía dejar de admirarte en ningún momento", siguió la hermana de Cande Tinelli.

image.png

"Sacabas fuerza de donde ya ni tenías. Creo que el amor sana, el amor todo lo puede. El amor, la familia, los amigos, nos tocaron los mejores médicos del mundo; ellos y vos lograron este milagro de que hoy estés acá con nosotros", añadió con coraje.

"Qué decirte, te amo, te admiro, celebro que hoy estés acá. Nos deben quedar muchas cosas por vivir, estoy segura", manifestó conmovida Mica.

Y cerró: "La vida es hoy, no dejen nada por decir ni por hacer. No pierdan la fé. El AMOR y la salud es lo más importante. Mi mamá: la mujer más luchadora y fuerte que conocí".